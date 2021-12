Joe Biden annonce le boycott diplomatique américain des Jeux olympiques d’hiver

Les États-Unis n’enverront pas de délégation diplomatique aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2022 à Pékin. Le président Joe Biden a annoncé la nouvelle lundi par l’intermédiaire de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, mais a également déclaré qu’il soutiendrait les athlètes qui participeront aux Jeux olympiques et paralympiques à partir du 4 février.

« L’administration Biden n’enverra aucune représentation diplomatique ou officielle aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing 2022 étant donné [China’s] génocide et crimes contre l’humanité en cours au Xinjiang et autres violations des droits de l’homme », a déclaré lundi Psaki, selon NBC Sports. « Les athlètes de l’équipe américaine ont tout notre soutien. Nous les soutiendrons à 100 % alors que nous les encourageons depuis chez nous. Nous ne contribuerons pas à la fanfare des Jeux. La représentation diplomatique ou officielle des États-Unis traiterait ces Jeux comme d’habitude face aux [China’s] des violations flagrantes des droits humains et des atrocités au Xinjiang, et nous ne pouvons tout simplement pas faire cela. »

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis, Sarah Hirshland, a publié une déclaration sur le boycott. « Nous apprécions grandement le soutien indéfectible du président et de son administration et nous savons qu’ils nous encourageront depuis chez eux cet hiver », peut-on lire. « Concourir au nom des États-Unis est un honneur et un privilège, et Team USA est enthousiaste et prête à rendre la nation fière. »

Cela survient après que Biden a déclaré qu’il envisageait de boycotter les Jeux olympiques le mois dernier. La dernière fois qu’il y a eu un boycott des Jeux olympiques dirigé par les États-Unis, c’était en 1980, lorsque le président de l’époque, Jimmy Carter, a empêché les athlètes de participer aux Jeux olympiques de Summy à Moscou. À l’époque, les États-Unis protestaient contre l’invasion soviétique de l’Afghanistan.

« Je ne pense pas que nous pensions que c’était la bonne mesure pour pénaliser les athlètes qui s’entraînaient et se préparaient pour ce moment, et nous pensions que nous pouvions envoyer un message clair en n’envoyant pas de délégation officielle américaine », a déclaré Psaki. Avant que la décision ne soit prise, Dick Pound, membre du Comité international olympique, a déclaré que cela n’aurait probablement pas beaucoup d’impact.

« C’est une façon pour les gouvernements de signaler leur désapprobation à l’égard des politiques chinoises particulières – que cela fasse une différence pour les Chinois, c’est à chacun de deviner. Je dirais, fondamentalement, non », a déclaré Pound à POLITICO vendredi. « En quelque sorte par défaut, tout le monde soutient que les athlètes iront, les jeux continueront et les relations avec la Chine suivront leur cours. »