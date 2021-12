Joe Biden arrête un journaliste sur le verrouillage des États-Unis « Comment pouvez-vous poser une question aussi idiote ?! » | Monde | Nouvelles

Joe Biden a fait le point sur le plan hivernal américain COVID-19 pour lutter contre l’augmentation des cas et a révélé que davantage de rendez-vous pour les vaccins, de cliniques de vaccination familiale et de tests à domicile seraient utilisés pendant les vacances. Mais le président fuyant les médias a rapidement quitté la scène des National Institutes of Health du Maryland sans répondre à aucune question, car on pouvait entendre des journalistes les crier. Une question qui a suscité l’intérêt de M. Biden lui a demandé si le gouvernement fermerait ses portes après que les républicains aient voulu contester les mandats sur les vaccins, ce qui a suscité une réponse brutale du chef de l’État américain.

Les républicains ont souhaité contester un projet de loi qui couvrait le financement des agences fédérales pour les prochains mois en réponse aux exigences de M. Biden en matière de vaccins et de masques pour les organismes gouvernementaux.

M. Biden a annoncé que le personnel des gouvernements fédéraux et des grandes entreprises du secteur privé devraient recevoir des vaccins obligatoires, une décision qui a été fortement repoussée.

Les républicains ont cherché à renverser un projet de loi pour exprimer leur opposition au mandat, mais il a été adopté 221-212 à la Chambre des représentants qui a été voté sur les lignes du parti, à l’exception d’un rebelle républicain.

S’exprimant avant le vote de dernière minute, un journaliste a demandé jeudi à M. Biden: « Y aura-t-il un arrêt du gouvernement vendredi? »

M. Biden a carrément répondu « non » avant de lui demander comment il ferait en sorte que cela ne se produise pas.

Le président s’est avancé vers la foule et a dit : « Comment pouvez-vous poser une question aussi idiote ?

« Écoutez, je ne crois pas que cela se produira. Nous avons tout en place pour pouvoir nous assurer qu’il n’y aura pas d’arrêt à moins qu’un individu…

« J’ai parlé avec Mitch McConnell, j’ai parlé avec Schumer. Il y a un plan en place, à moins que quelqu’un décide d’être totalement erratique. Et je ne pense pas que cela se produira, donc je ne pense pas qu’il y aura un arrêt. «

M. Biden est hostile aux journalistes depuis son entrée en fonction et a été attaqué pour avoir activement évité l’examen minutieux des médias.

Plus tôt cette année, des correspondants de la Maison Blanche ont déposé une plainte officielle auprès de l’attachée de presse Jen Psaki après avoir été précipités hors du bureau ovale lors de la visite de Boris Johnson.

Le Premier ministre a répondu aux questions des médias britanniques, mais les journalistes ont été rapidement escortés hors de la salle une fois les questions terminées et n’ont pas pu interroger M. Biden.

M. Biden répond également rarement aux questions après les conférences de presse et a bizarrement dit aux enfants d’âge préscolaire du New Jersey: « Vous savez, quand vous êtes président, vous savez tous ces [reporters] ici?

« Ils sont avec vous tout le temps et ils peuvent vous poser toutes sortes de questions et vous essayez de comprendre comment vous pouvez éviter d’y répondre. »