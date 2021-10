Joe Biden assiste au mariage surprise de Star

Des félicitations sont de mise pour Meghan King, ancienne de Real Housewives of Orange County. L’ancienne star de Bravo a épousé lundi Cuffe Owens, qui est le neveu du président Joe Biden. Le président et la première dame Jill Biden ont assisté aux noces, qui ont eu lieu au domicile des parents d’Owens en Pennsylvanie, selon PEOPLE.

La publication a noté que les Bidens avaient passé du temps dans le Delaware au cours du week-end. Avant de retourner à la Maison Blanche, ils se sont arrêtés à Kennett Square, en Pennsylvanie, pour un « petit mariage familial ». Les Bidens seraient retournés à Washington DC lundi après-midi peu de temps après le mariage. Owens est le fils de la sœur du président Valerie Owens et de son mari, Jack. La célébration de King et Owens a eu lieu quelques semaines seulement après qu’ils eurent rendu public leur relation. Les deux ont officialisé leur relation sur Instagram le 25 septembre lorsque l’ancienne du RHOC a publié une photo d’elle serrant son partenaire dans ses bras.

King et Owens ont tous deux parlé au magazine Brides de leur journée spéciale. L’ancienne réalité a déclaré qu’il y avait deux facteurs clés qui ont contribué à rendre leur journée parfaite, expliquant qu’ils étaient: « Notre amour et notre engagement les uns envers les autres, et notre famille – chacune de nos familles, et le nouveau très grand et très serré famille que nous étions en train de créer en nous mariant. C’est tout. »

Les noces de King et Owens étaient avant tout une affaire de famille. Pour rendre leur journée encore plus spéciale, le couple nouvellement marié a déclaré à Brides qu’ils allaient désormais pouvoir partager un anniversaire de mariage avec ses parents. De plus, la mère et les sœurs d’Owens, Missy et Casey, ont également apporté leur touche spéciale à la célébration du mariage discret. Les jeunes mariés ont déclaré au magazine : « [They] s’est acquitté de ces fonctions de manière remarquable. Et la meilleure amie de Valérie, Bernadette Buccini, était notre arme secrète. L’avoir planifié par et pour notre famille, avec notre confiance totale et totale, ne pourrait probablement pas refléter davantage qui nous sommes en tant que couple. »

En plus de parler du jour de leur mariage, le couple a également réfléchi à leur romance éclair. King a déclaré qu’ils se sont rencontrés à l’origine via une application de rencontres et qu’ils n’ont pas tardé à être inséparables. Elle a déclaré qu’après leur premier appel téléphonique, qui a duré environ cinq heures, « Cuffe était réservé et emballé pour un vol à destination de Saint-Louis qui a décollé dans environ huit heures. En une semaine, nous étions de retour sur la côte est, rencontrant son famille et commencer à planifier notre avenir ensemble. Nous ne nous sommes pas quittés pendant des semaines. »