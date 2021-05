Joe Biden attaqué au sujet d’un «programme d’extrême gauche» radical qui risque de détruire les «libertés» du Brexit | Monde | Nouvelles

Matthew Lesh, directeur de la recherche à l’Institut Adam Smith, a décrit le plan du président américain pour un taux global minimum d’impôt sur les sociétés comme un «effort impérialiste pour supprimer la concurrence économique entre les nations». M. Biden, 78 ans, a appelé le Royaume-Uni et 37 autres membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCED) à appliquer un taux minimum d’imposition des sociétés de 21%.

Le département américain du Trésor a depuis proposé un taux de 15% pour lancer les pourparlers.

Dans le Daily Telegraph, M. Lesh a déclaré: «Biden veut augmenter les impôts américains pour financer une folie des dépenses intérieures – tout en évitant les conséquences de la non-compétitivité à l’échelle mondiale et du déplacement des entreprises à l’étranger.»

M. Lesh dit que l’impôt sur les sociétés est mauvais pour les entreprises car il décourage les investisseurs et mauvais pour les gens car il fait baisser les salaires et augmente les prix pour les consommateurs.

Il affirme également qu’un niveau général de taxe rendrait les petits pays, tels que l’Irlande, Singapour et la Hongrie non compétitifs et a décrit la politique comme «tirant sur le pont-levis».

M. Lesh a ajouté: “Ces petits pays n’ont pas les avantages de nombreux grands pays, comme les ressources naturelles, un pouvoir d’achat national important et des capitaux abondants – ce qui signifie qu’ils ont besoin de taux d’imposition compétitifs pour devenir prospères.”

L’expert financier souligne que le taux moyen d’imposition des sociétés est déjà passé de 32% à 24% dans l’ensemble de l’OCDE depuis 2000.

Le chancelier Rishi Sunak a précédemment annoncé un plan visant à augmenter l’impôt sur les sociétés de 19% à 25% pour les grandes entreprises d’ici 2023.

«La manière dont les différents États choisissent de gérer leurs systèmes fiscaux ne devrait pas être déterminée par d’autres pays. Une fois que vous vous rendez sur le principe de pouvoir fixer un taux d’imposition, vous les abandonnez tous.

«Le Brexit a fourni au Royaume-Uni une occasion unique de reprendre le contrôle de la politique d’une organisation mondiale éloignée et irresponsable.

«La liberté nouvellement acquise du Parlement d’élaborer des politiques en ce qui concerne les affaires intérieures, en particulier aussi fondamentale que le taux d’imposition, ne doit pas être sacrifiée à la demande de qui que ce soit.»