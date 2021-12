Joe Biden atteint Mayfield touché par la tornade dans le Kentucky – « Je suis là pour écouter » | Monde | Des nouvelles

Présenté comme « l’un des plus grands tornade épidémies dans l’histoire des États-Unis », la tempête a frappé le Midwest américain et a fait quatre-vingt-huit victimes. Plus de 30 tornades ont ravagé le Kentucky et sept autres États, laissant des milliers de sans-abri et sans électricité.

Après avoir été témoin de l’impact dévastateur de la tempête sur Mayfield depuis un hélicoptère, le 46e président américain s’est entretenu avec des responsables locaux et a déclaré : « Je suis ici pour écouter.

Il a déclaré que les dégâts étaient parmi les pires qu’il ait jamais vus et a rassuré les résidents que l’aide fédérale se poursuivrait.

Il a déclaré que des tragédies comme celle-ci « rassemblent les gens ou les séparent ».

Le président américain a poursuivi: « Il n’y a pas de tornades rouges et de tornades bleues. »

Les équipes de recherche et de sauvetage et d’intervention d’urgence ont été envoyées au Kentucky avec des équipes pour aider les survivants à s’inscrire pour obtenir de l’aide auprès de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

L’agence a également envoyé des dizaines de générateurs dans l’État, ainsi que 135 000 gallons d’eau, 74 000 repas et des milliers de lits bébé, couvertures, kits pour nourrissons et kits d’abris en cas de pandémie.

Selon Sky News, Michelle Anderson, 68 ans, s’abritait de la tempête dans sa baignoire avec son chat lorsque la tornade a arraché le toit de son appartement.

Elle voulait voir M. Biden et lui demander comment il « allait aider les personnes qui ont été touchées par cela ».

Des visites en Idaho, au Colorado et en Californie ont rapidement suivi en raison des incendies de forêt en été.

L’ouragan Ida a envoyé M. Biden en Louisiane ainsi qu’au New Jersey et à New York en septembre.

Les catastrophes ont fourni une preuve supplémentaire de l’accent mis par le président sur la lutte contre le changement climatique.

Le projet de loi sur les infrastructures, promulgué le mois dernier, a alloué des milliards de dollars aux projets de résilience climatique de M. Biden qui espèrent construire de meilleures défenses contre les futures tempêtes, incendies de forêt et autres catastrophes naturelles.