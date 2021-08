Joe Biden au bord du gouffre alors que Kamala Harris s’apprête à prendre le relais après le “fiasco” afghan | Monde | Nouvelles

Les talibans disent que Joe Biden “provoquera une réaction” si les troupes américaines restent

La lune de miel prolongée de Joe Biden avec les médias américains est terminée Dominique Vert

Et Dominic Green a averti l’homme de 78 ans qu’il ne pouvait plus compter sur la “dégoût” de son prédécesseur Donald Trump pour le protéger d’un examen minutieux. M. Green, historien et auteur qui est également rédacteur en chef adjoint de l’édition mondiale de The Spectator, a déclaré : « La lune de miel prolongée de Joe Biden avec les médias américains est terminée.

« Au milieu du fiasco du retrait de l’Afghanistan, les vérificateurs des faits se sont retournés contre lui.

« Il n’y aura pas de retour en arrière. »

Écrivant dans le Telegraph, il a expliqué : « La plupart des médias américains étaient tellement désemparés par leur aversion pour Donald Trump, et tellement excités par la perspective de faire revivre les jours de gloire Ray-Banne de l’administration Obama, qu’ils ont promu Biden comme le ‘ candidat normal et l’a protégé des questions sur son dossier et ses capacités. Plus maintenant.

Les jours de Joe Biden en tant que président des États-Unis sont comptés, a déclaré M. Green (Image: GETTY)

Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris (Image : GETTY)

« Les têtes parlantes qui ont vendu les guerres au début des années 2000 sont de retour, expliquant pourquoi le retrait est stratégiquement fou, et que nous ne sommes qu’à une ou deux frappes de drones de la victoire.

“La nuance – le retrait est en retard d’environ dix-neuf ans, mais la gestion par Biden de celui-ci a été chroniquement inepte – est perdue.”

M. Green a suggéré que M. Biden “le dépasse manifestement depuis un certain temps et que les médias ont consacré une énergie considérable à le couvrir”.

Un homme armé afghan soutenant les forces de sécurité afghanes contre les talibans photographié avec une arme (Image : GETTY)

Tournant son attention vers l’ancien procureur général de Californie, âgé de 56 ans, il a déclaré: «Pendant ce temps, la vice-présidente de Biden, Kamala Harris, est passée de se vanter d’être la dernière personne dans la pièce lorsque Joe a signé le vol en provenance d’Afghanistan à être nulle part pour être vu.

« En fait, ce n’est pas juste. Kamala Harris est passée d’une invisibilité presque totale à la frontière sud, où l’équipe Biden l’a envoyée pour faire face à la crise des migrants, à une visibilité élevée si vous vous trouvez au Vietnam et à Singapour, où elle se trouve maintenant. »

Avec Harris “jouant cool”, c’était M. Biden qui prenait le feu pour l’Afghanistan, a suggéré M. Green, avec une certaine fatalité quant à sa disparition politique en conséquence.

Des passagers évacués d’Afghanistan débarquent d’un Airbus KC2 de la Royal Air Force (RAF) britannique (Image: GETTY)

Réfugiés afghans par pays (Image : Express)

Il a déclaré: “Il est encore temps, mais le tour des médias contre Biden a commencé le compte à rebours vers cette éventualité que personne à part le deuxième mari, le Blob et la Veep elle-même n’attend avec impatience: le tir de Kamala Harris à la présidence. “

L’année dernière, M. Trump a conclu un accord avec les talibans qui aurait vu les forces américaines quitter l’Afghanistan d’ici mai, cette date étant ensuite repoussée par M. Biden.

M. Biden a défendu à plusieurs reprises sa décision de retirer toutes les forces américaines d’ici le 31 août et a déclaré qu’il assumait la responsabilité de prendre la décision de mettre fin à la guerre de 20 ans.

Chronologie de l’Afghanistan (Image : Express)

Cependant, il a affirmé que la marche des talibans vers Kaboul s’était déroulée plus rapidement que prévu, soulevant des questions sur un éventuel échec des services de renseignement.

Néanmoins, il a continué à défendre sa décision, déclarant aux journalistes dimanche: “Je pense que l’histoire va enregistrer que c’était la décision logique, rationnelle et juste à prendre.”

S’exprimant hier, Mme Harris, actuellement en voyage en Asie du Sud-Est, a déclaré : « Il y aura beaucoup de temps pour analyser ce qui s’est passé et ce qui s’est passé dans le contexte du retrait d’Afghanistan.

«Mais pour le moment, nous nous concentrons particulièrement sur l’évacuation des citoyens américains, des Afghans qui ont travaillé avec nous et des Afghans qui sont vulnérables, y compris les femmes et les enfants, et c’est notre objectif singulier en ce moment.»

Donald Trump, prédécesseur de M. Biden en tant que président (Image: GETTY)

S’exprimant également hier, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré qu’il n’avait pas entendu le président discuter de plans de licenciement, de réaffectation ou de démission d’un responsable de la Maison Blanche ou des États-Unis sur la situation en Afghanistan.

M. Biden subira des pressions lors d’une réunion du G7 aujourd’hui pour demander plus de temps pour évacuer des milliers de personnes dans l’espoir de fuir l’Afghanistan alors que les craintes grandissent que le temps de l’opération massive s’épuise à l’approche de la date limite.

Un chaos généralisé ponctué de violences sporadiques s’est emparé de l’aéroport de Kaboul depuis que les talibans ont pris le contrôle de la capitale afghane le 15 août, les forces occidentales et afghanes repoussant les foules désespérées et faisant au moins 20 morts.

Les évacuations sont menées sur le “pied de guerre”, a déclaré un responsable de l’OTAN.