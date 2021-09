Joe Biden au bord du gouffre alors que Trump arrive en tête des sondages – Le « vote regrettable » des États-Unis | Monde | Nouvelles

Un nouveau sondage Harvard-Harris a évalué la note positive de M. Trump à 48%, le président Biden étant à la traîne à 46%. Cela survient moins d’un an après que M. Biden a remplacé M. Trump à la Maison Blanche.

Le sondage a également mis en évidence une vision négative de l’administration de M. Biden, 55% estimant que Mike Pence était un vice-président plus efficace que Kamala Harris.

Près des deux tiers des personnes interrogées ont également déclaré que Mike Pompeo était un meilleur secrétaire d’État qu’Antony Blinken.

Les résultats interviennent au lendemain du retrait américain d’Afghanistan, largement condamné comme désorganisé et décevant.

Les critiques à l’encontre de la gestion par le président Biden de la crise en Afghanistan se sont multipliées après que 13 militaires américains ont été tués dans un attentat-suicide à la bombe à l’aéroport de Kaboul fin août.

Cela est amplifié par la flambée des cas de coronavirus aux États-Unis et la lenteur des progrès des réformes démocrates au Congrès.

L’immigration américaine est également restée dans les gros titres ces dernières semaines, avec des images graphiques émergeant de la frontière américaine avec le Mexique.

Ceux qui fuient les troubles politiques et les conséquences du tremblement de terre haïtien arrivent à la frontière américaine.

Mais le week-end dernier, les États-Unis ont commencé à expulser ceux qui séjournaient dans une ville frontalière du Texas, où environ 13 000 migrants avaient créé un camp de fortune sous un pont.

Au plus haut, son taux d’approbation a atteint 57 %.

Parmi les démocrates, sa cote d’approbation a chuté de huit points de pourcentage par rapport au début de 2021.

C’est aussi la première fois qu’une majorité (53 %) des personnes interrogées désapprouvent ses actions en tant que président.

Le sondage Harvard CAPS-Harris Poll mené auprès de 1 578 électeurs inscrits aux États-Unis entre le 15 et le 16 septembre.

Gallup a interrogé un échantillon aléatoire de 1 005 adultes, âgés de 18 ans et plus, de 50 États américains et du district de Columbia entre le 1er et le 17 septembre 2021.