Joe Biden blâmera exclusivement Trump pour l’assaut contre le Capitole

01/05/2022

Le 01/06/2022 à 06:53 CET

.

Le président américain Joe Biden, prononcera ce jeudi un discours sur le assaut contre le Capitole l’année dernière au cours duquel il a blâmé son prédécesseur, Donald Trump, « l’unique responsabilité du chaos et du carnage » qui ont eu lieu ce jour-là.

C’est ce qu’a indiqué ce mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, qui a profité de sa conférence de presse quotidienne pour préciser que Biden ne se mordra pas la langue quand il s’agira de condamner Trump lors du discours qu’il prononcera ce jeudi depuis le Capitole, prévu à 9H00 (14H00 GMT).

« Le président expliquera la signification de ce qui s’est passé à Capitol Hill et le La seule responsabilité de Trump pour le chaos et le carnage que nous avons vus ce jour-là « Psaki a déclaré à propos du discours, qui aura lieu un an après cet assaut au cours duquel cinq personnes sont mortes et 140 officiers ont été blessés.

« (Biden) rejettera catégoriquement mensonges que l’ancien président a propagés dans le but de tromper le peuple américain et ses propres partisansainsi que de détourner l’attention de son propre rôle dans ce qui s’est passé », a-t-il ajouté.

Le président considère le 6 janvier 2021 comme un « point culminant tragique de ce que les quatre années ont fait au pays » mandat de Trump, qui « a sapé la Constitution et ignoré son serment au peuple américain dans le but d’amasser plus de pouvoir pour lui-même et ses alliés », a poursuivi la porte-parole.

Biden considère Trump, qui continue de tenir les rênes du Parti républicain, « une menace pour « la démocratie américaine et regrette que l’ancien président « travaille en permanence à saper les valeurs fondamentales des Etats-Unis et la légalité » dans le pays, a-t-il ajouté.

Psaki avait déjà donné des détails sur le discours de Biden plus tôt cette semaine, mais il avait évité de préciser si le président s’en prendrait directement à Trump.

L’ancien président, qui a refusé d’accepter sa défaite contre Biden aux élections de 2020, a donné un rassemblement devant ses partisans juste avant l’assaut, au cours duquel a encouragé la foule à marcher vers le Capitole et à « se battre » empêcher que le résultat électoral ne soit certifié.

Trump a été destitué au Sénat pour sa responsabilité dans l’agression, mais a été acquitté grâce aux votes républicains, et les quelques législateurs de ce parti qui ont voté en faveur de sa condamnation sont pratiquement devenus des parias au sein de la formation.

La plupart des électeurs républicains continuent de croire les allégations de fraude électorale de Trump sans preuves, selon les sondages, et L’ex-président a répandu des théories du complot au cours de la dernière année selon lequel les braqueurs du Capitole n’étaient pas ses partisans, malgré le fait que diverses enquêtes aient montré qu’ils l’étaient.