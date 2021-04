Joe Biden: Boris Johnson accueillera le président américain en juin pour son premier voyage à l’étranger | UK | Nouvelles

Le Premier ministre tiendra des réunions bilatérales avec M. Biden et d’autres dirigeants lors du sommet du G7 à Cornwall du 11 au 13 juin. Le président se rendra ensuite à Bruxelles pour le sommet de l’OTAN le 14 juin.

Le voyage de M. Biden vise à restaurer les alliances américaines et à revitaliser les relations transatlantiques, selon la Maison Blanche.

L’attaché de presse du président a déclaré: “Ce voyage soulignera son engagement à restaurer nos alliances, à revitaliser les relations transatlantiques et à travailler en étroite coopération avec nos alliés et partenaires multilatéraux pour relever les défis mondiaux et mieux protéger les intérêts de l’Amérique.”

Ils ont ajouté que le sommet du G7 sera l’occasion de “renforcer notre engagement en faveur du multilatéralisme, d’œuvrer pour faire progresser les principales priorités politiques américaines en matière de santé publique, de reprise économique et de changement climatique, et de faire preuve de solidarité et de valeurs partagées entre les grandes démocraties”.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, le Canada, l’Italie et le Japon font tous partie du groupe G7.

Des dirigeants d’Inde, de Corée du Sud, d’Australie et de l’UE assisteront également au sommet en tant qu’invités.

LIRE LA SUITE: Joe Biden critiqué pour l’accent mis sur le changement climatique et ignorant la “ menace ” de la Chine

M. Biden a depuis ramené les États-Unis au pacte et a annoncé jeudi que l’Amérique viserait à réduire les émissions de 50 à 52% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

Le Président a déclaré: «Les engagements que nous avons pris doivent devenir réels.

“L’engagement sans que nous le fassions, c’est juste beaucoup d’air chaud, sans jeu de mots.”

Après que M. Biden ait remporté l’élection présidentielle, il a choisi d’appeler M. Johnson avant tout autre dirigeant européen.

Au cours de la conversation, ils ont discuté “des avantages d’un éventuel accord de libre-échange” entre le Royaume-Uni et les États-Unis et M. Johnson a réitéré son intention “de résoudre les problèmes commerciaux existants dès que possible”, selon Downing Street.