Joe Biden cède temporairement le pouvoir à la vice-présidente Kamala Harris dans le cadre d’une procédure médicale annuelle

Vendredi, le président Joe Biden a temporairement remis le pouvoir au vice-président Kamala Harris, au milieu de sa coloscopie annuelle. Le NY Daily News rapporte que Biden est arrivé au Walter Reed Medical Center à Bethesda, Maryland vendredi matin, prêt à subir la procédure de routine. Comme il est d’usage dans les situations où un président va être mis sous sédation médicale, Harris est brièvement devenu le plus haut responsable du pays pendant le temps de Biden sous anesthésie.

« Comme ce fut le cas lorsque le président George W. Bush a eu la même procédure en 2002 et 2007, et suivant le processus défini dans la Constitution, le président Biden transférera le pouvoir au vice-président pour la brève période de temps où il est sous anesthésie « , a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « La vice-présidente travaillera depuis son bureau dans l’aile ouest pendant cette période. » Le Daily News rapporte que Biden devait reprendre ses fonctions présidentielles plus tard dans la journée, après sa décharge après la procédure. Parmi ses responsabilités à venir, il présidera le pardon annuel de la dinde, avant Thanksgiving.

Notamment, Harris est la première femme à être transférée au pouvoir présidentiel américain. Elle est également la première femme, personne de couleur et personne d’origine sud-asiatique à être élue vice-présidente. Récemment, Harris s’est assis pour une interview exclusive avec le co-présentateur de Good Morning America George Stephanopoulos et a partagé un peu de ce sur quoi son bureau et l’administration présidentielle travaillaient. « Ce fut une bonne semaine », a-t-elle déclaré, « et cette semaine, lorsque nous avons fait adopter et signer cette loi bipartite sur les infrastructures par le président, nous avons fait une déclaration sur tout le travail acharné qui y a été consacré, mois après mois après mois . »

Harris a poursuivi: « J’ai voyagé à travers le pays, tout comme le président. Nous avons convoqué des membres du Congrès, nous avons convoqué des gens de tout notre pays pour leur demander: » Que voulez-vous? Et c’est une réponse à ce qu’ils veulent. Et cela va réellement toucher le sol d’une manière qui va avoir un impact direct sur le peuple américain. Nous faisons avancer les choses, et nous le faisons ensemble. «

Stephanopoulos a ensuite demandé à Harris de préciser si elle se sentait « mal utilisée ou sous-utilisée » par l’administration Biden. « Non, » répondit-elle. « Je ne le fais pas. Je suis très, très excité par le travail que nous avons accompli. Mais je suis aussi absolument, absolument lucide qu’il y a beaucoup plus à faire, et nous allons le faire. »