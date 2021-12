Joe Biden commande des drapeaux à la moitié du personnel en l’honneur du sénateur Harry Reid

Le président Biden a ordonné mercredi que les drapeaux américains sur les propriétés fédérales soient abaissés en berne le jour où l’ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid, est enterré.

Reid (D-Nev.), 82 ans, est décédé mardi d’un cancer du pancréas après une bataille de quatre ans contre la maladie.

Biden – qui a servi aux côtés de Reid au Sénat pendant plus de 20 ans avant d’être élu vice-président de Barack Obama en 2008 – a salué le dévouement de Reid au service public et son ascension d’une enfance appauvrie pour devenir l’un des dirigeants les plus influents du Congrès.

«De ses racines modestes à Searchlight, dans le Nevada, Harry Reid est devenu l’un des grands chefs de la majorité au Sénat de l’histoire américaine. C’était un homme d’action et un homme de parole – guidé par la foi, la loyauté et une détermination inébranlable », a déclaré Biden dans une proclamation publiée mercredi.

Le président Biden a ordonné que des drapeaux soient hissés à mi-corps en l’honneur de l’ancien chef de la majorité au Sénat Harry Reid.Kevin Lamarque/REUTERSLe président Biden a siégé au Sénat avec Reid pendant plus de 20 ans. Ron Sachs/CNP

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D-NY), un protégé de Reid, a ordonné de baisser les drapeaux au Capitole des États-Unis mardi soir, peu de temps après que la veuve de Reid, Landra, a annoncé la nouvelle de la mort de son mari.

Les arrangements funéraires devraient être finalisés et annoncés dans les prochains jours.

Ancien boxeur amateur, Reid a été élu pour la première fois au Congrès en 1982. Quatre ans plus tard, il a remporté un siège au Sénat, où il est resté pendant les trois décennies suivantes.

Le drapeau américain flotte en berne au-dessus du Capitole des États-Unis en l’honneur de l’ancien chef de la majorité au Sénat Harry Reid le 29 décembre 2021.Anna Moneymaker/.

Avant son arrivée au Congrès, Reid a été président de la puissante Nevada Gaming Commission, a été le 25e lieutenant-gouverneur de l’État de Silver, a servi pendant deux ans à l’Assemblée du Nevada et a travaillé comme officier de police du Capitole pendant qu’il fréquentait la faculté de droit de l’Université George Washington.

En tant que chef de la majorité au Sénat, Reid a joué un rôle de premier plan dans l’adoption de la Loi sur les soins abordables et de la Loi sur la réforme Dodd-Frank de Wall Street.

Les membres des deux partis, y compris les ennemis politiques fréquents de Reid, ont exprimé leurs condoléances après sa mort.

« La nature de Harry et de mes emplois nous a amenés à des conflits fréquents et parfois intenses sur la politique et la politique », a déclaré mardi le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.). « Mais je n’ai jamais douté qu’Harry faisait toujours ce qu’il pensait sincèrement et profondément être juste pour le Nevada et notre pays. Il restera à juste titre dans l’histoire comme une figure cruciale et pivot du développement et de l’histoire de son État d’origine bien-aimé.