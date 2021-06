Joe Biden commence à chuchoter de manière effrayante lors d’une conférence de presse alors que les journalistes sont bizarres | Monde | Nouvelles

Le président américain Joe Biden a effrayé les journalistes et le public lorsqu’il a choisi de chuchoter dans le microphone pour mettre l’accent sur ses points d’emploi et de secours. Joe Biden a chuchoté “payez-les plus” et “j’ai écrit la facture” dans un clip bizarre qui a laissé le public à la fois rire et effrayer. De nombreuses personnes en ligne ont ridiculisé le chef de l’État américain alors qu’il ajoutait à sa longue liste de gaffes publiques étranges depuis son entrée en fonction.

M. Biden a répondu jeudi aux questions des journalistes qui lui ont demandé comment il allait remédier aux faibles niveaux d’emploi aux États-Unis.

On craint que son allocation de chômage de 300 $ par semaine empêche de nombreux Américains de chercher du travail alors que les petites entreprises ont du mal à trouver du personnel.

Il a répondu aux journalistes : “Je ne vous critique pas, je le pense vraiment.

“C’était une question légitime que vous me posiez où les employeurs ne trouvent pas de travailleurs.

“Ouais, payez-les plus, c’est la monnaie d’échange d’un employé.”

Plus tôt dans sa conférence, M. Biden a également murmuré “Je leur ai obtenu un allégement de 1,9 billion de dollars jusqu’à présent” lorsque les gens le grillaient sur des chèques de prestations et de secours.

Mais les téléspectateurs à la maison se sont moqués de M. Biden à propos de son étrange chuchotement.

L’un d’eux a écrit: “Habituellement, les gens chuchotent quand ils ne veulent pas que beaucoup de gens les entendent, Joe Biden est très inhabituel.”

Ce n’est pas la première fois que le président américain fait des gaffes en public, car les critiques et les fans ont eu recours à l’appel de “Sleepy Joe”.

Plus tôt cette année, il a demandé s’il avait répondu ou non aux journalistes alors qu’il quittait une conférence de presse.

Lors d’un discours prononcé dans une base militaire avant le sommet du G7, il a qualifié la RAF de « RFA » et a déclaré qu’il « oublie » parfois qu’il est président.

Un autre a déclaré: “Je t’aime Joe Biden mais arrête de te pencher sur le micro et chuchote pour mettre l’accent”.

Certaines personnes ont également qualifié M. Biden de “chuchotement en chef” et ont déclaré qu’il était digne de ce nom.

M. Biden a investi 1,2 billion de dollars dans un nouveau plan d’infrastructure qui ciblera les écoles, les transports, les services publics et d’autres services publics.

Le plan de huit ans ciblera les plus vulnérables d’Amérique alors que les États-Unis sortent de la pandémie.

Mais les économistes ont noté que les États-Unis ont connu une forte inflation de mai 2020 à mai 2021, où le prix des aliments et de l’énergie a augmenté de plusieurs pour cent.

M. Biden dit que l’inflation est temporaire et minimise les inquiétudes concernant la hausse des coûts des biens de consommation courante.