Joe Biden commente le verdict possible de Derek Chauvin ⋆ .

Président Joe Biden (D) a ignoré mardi les conseils du juge chargé du procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin et a commenté l’affaire pendant que le jury délibérait.

Dans des remarques enregistrées, Biden a déclaré qu’il «priait pour que le verdict soit le bon verdict» lors du premier procès cherchant à attribuer le blâme juridique pénal pour la mort de George Floyd, Jr.

Biden est ensuite allé plus loin.

«C’est écrasant à mon avis», a déclaré le président. «Je ne dirais pas cela à moins que le jury ne soit séquestré maintenant», a-t-il ajouté.

RUPTURE: le président Joe Biden a déclaré qu’il priait pour le «bon verdict» dans le procès Derek Chauvin et a déclaré qu’il pensait que l’affaire était «accablante». https://t.co/C4KQm3Vn0W – The Associated Press (@AP) 20 avril 2021

Biden a appelé un appel téléphonique qu’il a eu avec la famille de Floyd une «conversation privée». Il a réitéré que la famille Floyd a appelé à «la paix et la tranquillité, quel que soit le verdict».

Après un appel téléphonique avec la famille de George Floyd, le président Biden dit qu’il «prie pour que le verdict soit le bon verdict», ajoutant qu’il ne s’exprime que parce que le jury est séquestré. https://t.co/zstpyxCqRk pic.twitter.com/RcrACo79DU – NBC News (@NBCNews) 20 avril 2021

Hier, juge Peter Cahill des politiciens châtiés, tels que Rep. Maxine Waters (D-Calif.) Pour avoir parlé de l’affaire.

“Je souhaite que les élus cessent de parler de cette affaire, en particulier d’une manière qui est irrespectueuse de l’état de droit et du pouvoir judiciaire et de notre fonction”, a déclaré Cahill. «Je pense que s’ils veulent donner leur avis, ils devraient le faire de manière respectueuse et conforme à leur serment à la Constitution.»

Ceci est un reportage de dernière minute.

[image via NBC News screengrab]

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]