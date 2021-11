Les États-Unis pourraient boycotter les Jeux olympiques d’hiver de 2020 qui doivent avoir lieu à Pékin, en Chine, en février 2022. Jeudi, le président Joe Biden a déclaré qu’il envisageait un boycott diplomatique des Jeux olympiques, ce qui serait un reproche à la Chine pour son prétendu violation des droits de l’homme, selon USA Today.

Interrogé sur un boycott, Biden a déclaré que c’était « quelque chose que nous envisageons ». Ce commentaire intervient quelques jours après que Biden et le président chinois Xi Jinping ont tenu un sommet virtuel sur les tensions entre les deux pays. Si les États-Unis boycottent les Jeux olympiques d’hiver, d’autres pays pourraient également sauter les jeux.

Les défenseurs des droits humains ont fait pression pour que la Maison Blanche boycotte le jeu au cours des derniers mois. Le gouvernement chinois espère que les Jeux olympiques pourront aider la réputation du pays car ils attireront des millions de téléspectateurs. Bien que Biden puisse faire pression pour un boycott diplomatique, il n’a pas le pouvoir de lancer un boycott complet car cela appartient au Comité olympique et paralympique américain.

« Nous croyons fermement que les gouvernements du monde, y compris le nôtre, et les équipes diplomatiques et experts respectifs devraient mener la conversation sur les relations internationales », a déclaré le mois dernier la directrice générale de l’USOPC, Sarah Hirshland. La dernière fois que des athlètes américains ont boycotté les Jeux olympiques, ce sont les Jeux de 1980 à Moscou. Le président de l’époque, Jimmy Carter, considère le boycott comme une sanction après l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique. Plusieurs autres pays ont rejoint le boycott, ce qui a conduit l’Union soviétique à boycotter les Jeux olympiques d’été de 1984 à Los Angeles.

« Il est très important que le monde réalise à quel point l’invasion soviétique de l’Afghanistan est une menace sérieuse », a déclaré Carter, selon le New York Daily News en 1980. « Personnellement, je ne veux pas injecter de politique dans les Jeux olympiques et je favoriserais personnellement l’établissement d’un site permanent pour les Jeux d’été et d’hiver. »

En 2014, le président de l’époque, Barack Obama, a refusé d’envoyer le vice-président, la première dame ou l’un de ses secrétaires aux Jeux de Sotchi en guise de réprimande des lois anti-gay de la Russie. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2018 en Corée du Sud, le vice-président de l’époque, Mike Pence, a refusé de se lever lorsque les membres de l’équipe unifiée coréenne ont été présentés.