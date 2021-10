Joe Biden contre l’utilisation illicite des crypto-monnaies

Les États-Unis dirigeront 30 nations dans le lutter contre l’utilisation illégale des crypto-monnaies, dit le président Joe Biden.

Pendant Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, la Maison Blanche s’est déclarée pleinement impliquée dans la lutte contre la cybercriminalité.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il engagé à renforcer la cybersécurité aux États-Unis pour lutter contre les cyberattaques et les réseaux de ransomware. Dans le même temps, les États-Unis travailleront avec d’autres pays pour établir des règles dans le cyberespace et ne laisseront aucune échappatoire aux responsables des menaces à la cybersécurité.

Les efforts dans cette voie ont déjà commencé et nécessitent la coopération des secteurs public et privé.

Mais il en faut plus: la coopération des partenaires de l’OTAN et du G7 pour lutter contre la cybercriminalité.

Joe Biden a déclaré :

Toutes les forces et expertises seront déployées pour lutter contre la cybercriminalité. Comme l’a déclaré le président américain, l’accès doit être fermé, ce qui implique également de renforcer les mesures de sécurité et d’éducation, ainsi que de lutter contre les mal intentionnés :

« Nous devons verrouiller nos portes numériques – en cryptant nos données et en utilisant l’authentification multifacteur, par exemple – et nous devons créer une technologie sécurisée dès la conception, permettant aux consommateurs de comprendre les risques liés aux technologies qu’ils achètent. Parce que les gens – de ceux qui construisent la technologie à ceux qui déploient la technologie – sont au cœur de notre succès ».

La route sera longue, mais l’administration Biden est convaincue qu’elle aboutira à un réseau technologique plus moderne et sécurisé.

Le Congrès américain travaille sur différentes lois sur la crypto et la blockchain

Les dernières déclarations du président Biden ont confirmé Les inquiétudes des États-Unis concernant les crypto-monnaies. En tant que secrétaire au Trésor Janet Yellen l’avait déjà dit, les crypto-monnaies sont souvent utilisées à des fins illicites, et celles-ci doivent être contrées.

Ce n’est pas un hasard si les États-Unis travaillent sur des projets de réglementation sur plusieurs fronts. Il n’y a pas que le Projet de loi sur les infrastructures, qui vise à exploiter les crypto-monnaies comme levier fiscal. Le Congrès travaille sur au moins 18 projets de loi visant à définir le secteur et en exploitant la technologie blockchain.

Les joueurs sur le terrain n’ont pas l’intention d’être des spectateurs. Coinbase, le plus grand échange crypto basé aux États-Unis, s’efforce également de fournir aux autorités un cadre pouvant prendre en compte les besoins du pays, notamment en matière fiscale et de cybersécurité, mais également les exigences de l’industrie.

Coinbase et d’autres entreprises de cryptographie craignent que trop de réglementation étouffera l’innovation. Cela signifierait laisser la place à d’autres nations qui pourraient à juste titre aspirer au leadership.

Les craintes de Joe Biden et Janet Yellen sont contrebalancées par la l’enthousiasme de la classe dirigeante locale. Wyoming, avec le sénateur Cynthia Lummis, a déjà mérité le surnom d’État favorable à la cryptographie en raison de sa réglementation en faveur des entreprises de cryptographie. Ce n’est pas un hasard si c’est la maison d’élection de l’échange Kraken.

Ensuite il y a Miami, où le maire François Suarez vise à encourager l’utilisation de Bitcoin.

Et voici Texas, qui accueillera la semaine prochaine le premier Sommet de la blockchain du Texas. Le gouverneur Greg Abbott a déjà rencontré au moins deux fois le président du Texas Blockchain Council, Lee Bratcher.

Ces derniers mois, Greg Abbott a également signé un projet de loi visant à développer un plan directeur pour les activités blockchain. Le gouverneur a déclaré à cet égard :

“La blockchain est une industrie en plein essor dans laquelle le Texas doit être impliqué. Je viens de signer une loi pour le Texas pour créer un plan directeur pour l’expansion de l’industrie de la blockchain au Texas”.

Le fait que le gouverneur du Texas soit un fan de crypto est également évident dans l’enthousiasme de son tweet commentant la décision de HE-B d’installer des guichets automatiques crypto dans au moins une douzaine de ses magasins au Texas :

It's happening!

Texas will be the crypto leader.

Cryptocurrency is now coming to Texas grocery stores.

H-E-B is putting cryptocurrency kiosks into some Texas grocery stores.#cryptocurrency @HEB https://t.co/e4CNsSbd0s via @chron

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 19, 2021