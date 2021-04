Joe Biden critiqué par le haut républicain pour ses attaques contre la police – «Arrêtez de critiquer l’Amérique! | Monde | Nouvelles

Le président, à la suite de la condamnation de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd l’année dernière, a proposé des réformes de la police américaine. Mais Lindsay Graham, sénateur républicain de Caroline du Sud, a attaqué les réformes proposées par M. Biden comme des attaques contre la police, et a insisté sur le fait que les États-Unis n’étaient «pas un pays raciste».

S’adressant à Chris Wallace de Fox News, M. Graham a fait valoir que le système de police américain n’est «pas raciste».

Faisant référence au procès de M. Chauvin, le républicain a déclaré: «Dans chaque société, vous avez de mauvais acteurs. Le procès Chauvin était un juste résultat.

Mais M. Graham a fait valoir que d’autres cas de force meurtrière par la police sont «différents», et a ajouté: «Donc, cette attaque contre la police et le maintien de l’ordre… Réformez la police, oui.

“Appelez-les tous racistes, non.”

Après que M. Chauvin ait été accusé de meurtre la semaine dernière, M. Biden a pris la parole lors d’une conférence de presse où il a salué la décision tout en appelant à une réforme de la police.

Il a déclaré: «Personne ne devrait être au-dessus de la loi et le verdict d’aujourd’hui envoie ce message, mais ce n’est pas suffisant. Nous ne pouvons pas nous arrêter ici.

«Afin d’apporter de réels changements et réformes, nous pouvons, et nous devons faire plus pour réduire la probabilité qu’une tragédie comme celle-ci se reproduise un jour, pour garantir que les Noirs et les Marrons ou quiconque, afin qu’ils ne craignent pas les interactions. avec les forces de l’ordre, qu’ils n’ont pas à se réveiller en sachant qu’ils peuvent perdre leur vie même au cours de leur vie. »

M. Biden et le vice-président Kamala Harris ont également déploré le retard dans l’adoption de la loi George Floyd Justice in Policing lors de la conférence de presse.

Le projet de loi comprend des dispositions qui établiraient une norme nationale pour faire fonctionner les services de police, exigeraient que les forces de l’ordre collectent des données sur les rencontres avec la police et interdisent au fédéral les étranglements.

Mardi dernier, M. Chauvin a été reconnu coupable par un jury de trois chefs d’accusation pour le meurtre de M. Floyd en mai 2020.

La vidéo de l’incident a vu M. Chauvin, alors servant dans le département de police de Minneapolis, s’agenouiller sur le cou de M. Floyd pendant 9 minutes et 29 secondes avant de mourir.

M. Floyd a dit «Je ne peux pas respirer» plus de deux douzaines de fois pendant que M. Chauvin s’agenouillait sur son cou.

La mort a provoqué l’indignation contre la brutalité policière et le racisme institutionnel aux États-Unis et dans le monde tout au long de l’été dernier.