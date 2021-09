Joe Biden critiqué par les manifestants alors que le plan Covid suscite des affirmations «qu’il agit comme un dictateur» | Sciences | Nouvelles

Le groupe d’extrême droite Idaho Liberty Dogs, qui assiste régulièrement aux manifestations en tenue de milice et souvent lourdement armés, a été vu lors de l’événement et avait promu la manifestation « Unwelcoming of Joe Biden in Boise ».

De nombreux manifestants pouvaient également être vus portant des pancartes chargées de jurons et certains agitaient des drapeaux américains suspendus à l’envers pour montrer leur détresse.

Plusieurs républicains éminents se sont prononcés contre le mandat de vaccin du président, dont Asa Hutchinson, le gouverneur de l’Arkansas.

M. Hutchinson a déclaré à Meet the Press de NBC que les plans sont “une hypothèse sans précédent de l’autorité fédérale du mandat”.