Joe Biden critiqué par l’hôte australien après avoir trahi de jeunes électeurs dans le secteur de l’éducation | Monde | Nouvelles

L’animateur de Sky News Austalia, Paul Murray, a déclaré que le président américain Joe Biden envisageait maintenant de faire demi-tour sur un engagement de campagne clé qui aurait vu des milliers de personnes effacées des prêts étudiants en Amérique. Les démocrates de son parti ont exhorté M. Biden à «pardonner» jusqu’à 50 000 dollars de dettes et a été considéré comme une politique populaire parmi les jeunes électeurs qui ont accumulé des montagnes de dettes éducatives. Mais les rapports suggèrent maintenant que le leader démocrate reviendra sur cette décision, M. Murray attaquant cette décision.

M. Biden a révélé lors d’une interview qu’il n’accepterait pas la proposition complète de 50000 dollars, il envisagerait d’accorder un allégement de la dette de 10000 dollars aux étudiants.

S’exprimant lors de son émission de fin de soirée sur Sky News Australia, M. Murray s’est adressé au demi-tour lors d’un monologue.

Il a déclaré: “Joe Biden a pu, en partie, vaincre Donald Trump à cause d’un afflux de jeunes qui ne détestaient pas seulement Donald Trump mais qui se sont vus promis un certain nombre de choses sous le soleil.

“Par Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez que, entre autres choses, les dettes du collège seraient pardonnées, Biden lui-même a même dit cela.”

M. Murray a ensuite montré de manière embarrassante un clip de M. Biden confirmant qu’il allait de l’avant avec les 10000 $.

Le commentateur a ensuite montré des informations selon lesquelles le président américain retirait le plan de son prochain budget.

M. Biden a déclaré en novembre 2020 que l’annulation de 10 000 dollars de dette étudiante devrait être “faite immédiatement”.

M. Murray a également souligné que l’annulation de la dette étudiante avait été exclue du plan d’infrastructure de 4 billions de dollars de M. Biden, qui prévoyait une dépense de 1,8 billion de dollars pour les écoles et l’éducation.

L’Australien a déclaré: “Il n’a même pas été en poste depuis six mois!

«Combien de ces jeunes électeurs qui ont fait de ce très vieil homme le président seront énervés que le type pour lequel ils ont voté les ait foutus.

“Nous attendrons de voir mais bien sûr personne n’est autorisé à l’appeler là-dessus.”

M. Biden chercherait à faire passer l’annulation de la dette par le Congrès plutôt que par un ordre exécutif, de sorte que la décision restera beaucoup plus longtemps.

Le président américain a également déclaré au New York Times qu’il était “suspect” d’annuler la dette.

Il a déclaré à l’éditeur: “L’idée d’aller à Penn [University] et vous payez un total de 70 000 dollars par an et le public devrait payer pour cela, je ne suis pas d’accord. “

Environ un adulte américain sur six a une dette de prêt étudiant qui est en moyenne d’environ 36 520 $.

Le porte-parole du budget de la Maison Blanche, Rob Friedlander, a discuté du budget à venir dans une déclaration au Washington Post.

Il a déclaré au journal: “Le budget du président se concentrera sur l’avancement du programme législatif historique qu’il a déjà présenté pour cette année.

“Le budget ne proposera pas d’autres nouvelles initiatives, mais rassemblera le tableau complet de la façon dont ces propositions pourraient faire progresser la croissance économique et une prospérité partagée tout en mettant notre pays sur une voie budgétaire saine.”