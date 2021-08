Joe Biden critiqué pour une attaque hypothétique bizarre au Yémen dans un discours décousus | Monde | Nouvelles

in

Lors d’un discours à la nation après le retrait des États-Unis d’Afghanistan après une intervention de 20 ans, M. Biden a fait une affirmation bizarre en se demandant si les États-Unis auraient envahi l’Afghanistan si le 11 septembre avait été planifié au Yémen. Le commentaire a déclenché une réaction furieuse en ligne alors que les gens se demandaient ce que le président voulait dire avec cette affirmation hypothétique.

M. Biden a déclaré: “Vous vous souvenez pourquoi nous sommes allés en Afghanistan en premier lieu?

“Parce que nous avons été attaqués par Al-Qaïda et Oussama ben Laden en 2001 et qu’ils étaient basés en Afghanistan.

“Je vous suggère respectueusement de vous poser cette question : si nous avions été attaqués le 11 septembre 2001 depuis le Yémen au lieu d’Afghanistan.

« Aurions-nous déjà fait la guerre en Afghanistan ?

Mais les affirmations bizarres de M. Biden sur le Yémen ont déclenché une réaction furieuse de la part des critiques et des observateurs des médias.

Le rédacteur en chef du média The National Pulse, Raheem J. Kassam, a tweeté : « Le discours de Joe Biden est un clusterf ** k.

“S’attribue le mérite, blâme Trump, blâme les généraux, blâme les Afghans, ‘Succès extraordinaire’, blâme les Américains laissés pour compte, bavarde sur le Yémen?”

Un autre a écrit : « Excuse après excuse après excuse, blâmer Trump, plus d’excuses, blâmer Trump, plus d’excuses… Le Yémen ? WTF a-t-il un rapport avec Yemen Joe ? »

Un tweet disait : “Cette analogie Yémen/Afghanistan n’a aucun sens.”

Un téléspectateur a ajouté : « Biden a continué à blâmer les Afghans et Trump. Il écrit maintenant une histoire alternative sur le Yémen ?

Un autre a déclaré: « Biden essaie maintenant de revenir en arrière et de parler de déclencher la guerre au Yémen… un travail de fou. Admets juste que tu as merdé et arrête de parler.”

Plus à venir…