Joe Biden déchiré dans une analyse sauvage au cours des huit premiers mois – “Cela ne fera qu’empirer” | Royaume-Uni | Nouvelles

Le républicain Jim Jordan, un fervent partisan de Donald Trump tout au long de ses plus grands défis de leadership, a déchiré mardi l’actuel président américain sur Twitter. Le membre du Congrès a publié une série de tweets à ses 2,1 millions de followers, dans lesquels il déplorait l’état de l’Afghanistan et la gestion de la pandémie par Biden.

Il a commencé les tweets lamentablement, avertissant les Américains que “ça ne fera qu’empirer”.

Soulignant la suprématie politique courte et jusqu’ici désastreuse de Biden, Jordan a écrit : « Joe Biden est au pouvoir depuis huit mois. L’Afghanistan ne va pas mieux. L’économie ne s’améliore pas.

« La crise frontalière ne s’améliore pas. La vague de criminalité ne s’améliore pas. Les prix du gaz ne s’améliorent pas.

“Et ça ne fera qu’empirer.”

Les commentaires ont eu plus de deux mille réponses, pour la plupart en désaccord et avec des affirmations selon lesquelles l’Afghanistan se porte mieux depuis que Biden s’est retiré et que l’économie est en croissance.

Cependant, d’autres étaient d’accord avec le politicien, avec un tweet : « Honte à ceux qui l’ont mis là. Ma grand-mère a 73 ans l’année prochaine et elle n’a pas combattu deux guerres mondiales pour ça.

En plus de déchirer Biden pour sa mauvaise gestion du retrait des troupes d’Afghanistan, Jordan a demandé pourquoi quelqu’un écoutait encore le Dr Anthony Fauci, le conseiller médical en chef.

Aux côtés d’une vidéo de Fauci admettant qu’il « s’est trompé » lorsqu’il a déclaré que les Américains vaccinés assureraient la fin de la pandémie d’ici 2021, Jordan a écrit : « 15 jours pour ralentir la propagation = deux ans. Est-ce que quelqu’un écoute encore ce type ?

Jim Jordan est en poste depuis 2007, siégeant en tant que membre de premier plan du comité judiciaire de la Chambre depuis 2020.

Il est membre fondateur du House Freedom Caucus, de droite et de soutien vocal de Trump.