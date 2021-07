Joe Biden déclare que les médias sociaux tuent des gens

in

19/07/2021 à 09h30 CEST

SPORT.es

Le président américain Joe Biden a mis en garde que la diffusion de fausses informations sur le Covid-19 dans les réseaux sociaux “tuent des gens”. Il répondait à une question d’un journaliste sur le rôle présumé de « plateformes comme Facebook » dans la diffusion de mensonges sur les vaccins et la pandémie.

La Maison Blanche fait pression sur les sociétés de médias sociaux pour lutter contre la désinformation. Facebook dit prendre des “mesures agressives” pour protéger la santé publique. Vendredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Facebook et d’autres plateformes ne faisaient pas assez pour lutter contre la désinformation sur les vaccins.

“Ils tuent des gens”, a déclaré Biden aux journalistes vendredi à la Maison Blanche.. “La seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés.” Les autorités sanitaires américaines ont averti que l’augmentation actuelle du nombre de décès et d’infections dus à Covid-19 dans le pays affecte exclusivement les communautés non vaccinées.