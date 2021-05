Joe Biden demande une enquête approfondie sur l’origine de Covid alors que la théorie des fuites dans le laboratoire de Wuhan persiste | Monde | Nouvelles

Le président américain a demandé à ses propres agences de renseignement de “redoubler” d’efforts pour trouver la véritable origine de l’épidémie de Covid-19. Il a également appelé la communauté internationale à faire pression sur Pékin pour qu’elle autorise “une enquête internationale complète, transparente et fondée sur des preuves”. M. Biden a admis que les agences de renseignement américaines étaient divisées sur les origines du coronavirus.

Alors que certains membres de la communauté du renseignement pensaient que le virus mortel était d’origine naturelle, d’autres ont affirmé que le virus avait fui d’un laboratoire de Wuhan.

Le démocrate a déclaré qu’il n’y avait pas encore de preuve concluante pour valider l’une ou l’autre théorie.

Dans un communiqué mercredi, il a déclaré: “J’ai maintenant demandé à la communauté du renseignement de redoubler d’efforts pour collecter et analyser des informations qui pourraient nous rapprocher d’une conclusion définitive, et de me faire rapport dans 90 jours”.

Plus tôt cette année, un groupe de scientifiques internationaux de l’Organisation mondiale de la santé s’est rendu à Wuhan, considérée comme l’épicentre de la pandémie.

Leur objectif était d’essayer de fournir une réponse définitive aux origines du virus mortel.

L’équipe a conclu que l’explication la plus plausible était que le virus était un phénomène naturel qui passait des animaux aux humains.

Elle a déclaré aux journalistes à l’époque que le rapport manquait «de données, d’informations et d’accès cruciaux».

Des soupçons selon lesquels le virus proviendrait d’un accident de laboratoire à Wuhan ont été à nouveau enflammés par un rapport publié la semaine dernière dans le Washington Street Journal.

Citant des rapports de renseignement précédemment non divulgués, le journal a affirmé que trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan avaient présenté des symptômes de type Covid en novembre 2019, peu de temps avant que les premiers cas ne soient signalés.