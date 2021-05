Joe Biden «démissionne» alors que les initiés démocrates avertissent «qu’il est trop vieux pour être président» | Monde | Nouvelles

Le président américain Joe Biden a pris l’une de ses premières grandes mesures de politique étrangère ce mois-ci en s’engageant à retirer ses troupes d’Afghanistan. À la fin de l’été, presque toutes les forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan seront parties, et avec lui – le début d’une réflexion sur le coût du conflit et les dizaines de milliers de moyens de subsistance perdus à cause de celui-ci. Le programme national de M. Biden a été principalement consacré à la lutte contre Covid-19.

Les quatre prochaines années pourraient être cruciales pour l’avenir des États-Unis, mais le président Biden pourrait démissionner en 2024 selon des initiés.

Politico s’est entretenu avec des collègues du Parti démocrate qui ont suggéré que M. Biden n’accepterait qu’un seul mandat – mais il ne l’admettrait pas publiquement.

Un éminent conseiller de la campagne de M. Biden a déclaré à l’époque: «Si Biden est élu … il aura 82 ans dans quatre ans et il ne se présentera pas à la réélection.»

Ils ont ajouté: «Cela fait de Biden une bonne figure de transition. J’adorerais avoir une élection cette année pour la prochaine génération de dirigeants, mais si je dois attendre quatre ans [in order to] pour me débarrasser de Trump, je suis prêt à le faire.

Un autre conseiller de Biden l’a exprimé ainsi: «Il se lance dans cette réflexion: ‘Je veux trouver un candidat à la vice-présidence à qui je peux remettre les choses au bout de quatre ans, mais si cela n’est pas possible ou ne se produit pas, je me présenterai à la réélection. ». Mais il ne s’engagera pas publiquement à un terme. »

Beaucoup ont déjà émis l’hypothèse que son vice-président Kamala Harris pourrait intervenir pour diriger le Parti démocrate en 2024.

Un stratège politique qui avait été en communication avec les conseillers les plus proches de M. Biden a déclaré que l’ancien vice-président de Barack Obama était “trop ​​vieux” pour diriger le pays plus de quatre ans.

Ils ont dit: «Est-ce que 81 ans sont trop vieux pour être président? Oui. Un président de quatre-vingt-un ans se présentant à la réélection a-t-il des chances de réussir? Il n’est pas.

Lors de la campagne électorale de mars 2020, M. Biden a déclaré: «Écoutez, je me considère comme un pont, pas comme autre chose. Vous avez vu toute une génération de dirigeants se tenir derrière moi. Ils représentent l’avenir de ce pays. »

Cependant, certains rapports suggèrent que le joueur de 78 ans devrait se présenter à nouveau en 2024.

Selon The Hill, un conseiller de longue date de Biden a déclaré: «Je ne pense pas qu’il y ait de raison de dire qu’il ne le fera pas», se présente pour un autre mandat à la Maison Blanche.

Ils ont ajouté: «Nous supposons tous qu’il est [running again], contrairement à ce sentiment qu’il sera président pour un seul mandat à cause de sa propre volonté ».