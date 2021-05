Joe Biden: des officiers à la retraite affirment que la victoire électorale était une fraude | Monde | Nouvelles

Commentant la victoire électorale de M. Biden, les généraux ont répété des affirmations, qui n’ont pas été prouvées, que l’élection avait été marquée par la fraude électorale. Se faisant appeler les «Flag Officers 4 America», ils ont demandé au FBI d’enquêter sur le résultat des élections. Non seulement ils ont remis en question le résultat des élections, mais ils ont affirmé que la nation était en «péril profond» sous M. Biden.

Dans la lettre des officiers à la retraite, ils ont affirmé que l’administration actuelle avait lancé une attaque à part entière contre leurs droits constitutionnels.

Au milieu de la série de verrouillages aux États-Unis, les généraux demandent plus de soutien pour contrer le socialisme et le marxisme dans le pays.

En effet, une précédente lettre du groupe lors de l’élection avait averti le parti démocrate “d’accueillir les socialistes et les marxistes”, déclenchant ainsi une menace pour le mode de vie des Etats-Unis, ont-ils affirmé.

Dans la lettre, rapportée par Politico, ils écrivent: «Notre nation est en grand péril.

«Nous luttons pour notre survie en tant que République constitutionnelle comme aucune autre fois depuis notre fondation en 1776.

«Le conflit oppose les partisans du socialisme et du marxisme contre les partisans de la liberté et de la liberté constitutionnelles.

«Sans élections justes et honnêtes qui reflètent fidèlement la« volonté du peuple », notre République constitutionnelle est perdue.

“L’intégrité électorale exige de s’assurer qu’il y a un vote légal émis et compté par citoyen.”

Malgré les allégations de fraude électorale, aucune n’a été prouvée depuis le résultat des élections de l’année dernière.

La lettre poursuivait: «Outre les élections, l’Administration actuelle a lancé une attaque à part entière contre nos droits constitutionnels de manière dictatoriale, contournant le Congrès, avec plus de 50 Décrets exécutifs rapidement signés, beaucoup renversant les politiques efficaces de l’Administration précédente et règlements.

«De plus, les actions de contrôle de la population telles que les verrouillages excessifs, les fermetures d’écoles et d’entreprises et, le plus alarmant, la censure de l’expression écrite et verbale sont toutes des attaques directes contre nos droits fondamentaux.

“Nous devons soutenir et tenir les politiciens responsables qui agiront pour contrer le socialisme, le marxisme et le progressisme, soutenir notre République constitutionnelle et insister sur un gouvernement responsable sur le plan budgétaire tout en se concentrant sur tous les Américains, en particulier la classe moyenne, et non sur les groupes d’intérêts ou extrémistes utilisés. pour nous diviser en factions belligérantes. “

La républicaine Liz Cheney, qui a rejeté les allégations de fraude électorale de Donald Trump après l’élection, a été évincée du troisième poste de son parti à la Chambre des représentants.

Après avoir été expulsée de son rôle de leader, la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney a déclaré: “Nous devons aller de l’avant sur la base de la vérité. Nous ne pouvons pas à la fois accepter le grand mensonge et adopter la Constitution.”

Donald Trump a perpétué plusieurs allégations de fraude électorale l’année dernière malgré que les juges, les représentants de l’État et la sécurité intérieure aient contesté ses propos.

En effet, de nombreuses poursuites électorales à travers le pays ont été rejetées peu de temps après le résultat des élections.

Le procureur général William Barr a révélé l’année dernière qu’il n’y avait eu aucune preuve de fraude électorale généralisée après la victoire de M. Biden.