Joe Biden désigné comme la nouvelle cible de Dominic Cummings – le maestro du Brexit à la recherche d’une décision américaine | Politique | Nouvelles

L’ancien chef de Vote Leave a défini son plan pour révoquer le démocrate de ses fonctions et le remplacer par un républicain radical. Son tour d’attention aux États-Unis intervient après avoir mené avec succès la campagne du Brexit et s’être assuré que le Royaume-Uni a quitté l’UE une fois Boris Johnson au pouvoir.

Expliquant ses plans pour les États-Unis sur son blog réservé aux abonnés, M. Cummings a demandé un financement pour aider à secouer Washington.

Il a déclaré qu’un investissement “minuscule et bon marché” de 1,5 à 2 millions de livres sterling serait suffisant pour éliminer Donald Trump lors des primaires électorales de 2024 et installer un candidat républicain capable de battre M. Biden et de réduire la taille du gouvernement américain.

Il a dévoilé son plan alors que la cote d’opinion du président américain continue de s’effondrer.

Le dernier sondage pour NPR/PBS NewsHour/Marist indique que 41 pour cent des adultes américains désapprouvent maintenant le président.

M. Cummings a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de déménager aux États-Unis mais qu’il était impatient d’aider à coordonner et à organiser une offre pour évincer M. Biden de son domicile à Londres.

Il a écrit: “Je serais intéressé de parler aux gens de quelque chose de sérieux, mais pour des raisons personnelles et professionnelles, je ne suis pas la bonne personne pour diriger cela.”

Son blog, intitulé « changement de régime #2 », a lancé une attaque cinglante contre les qualités de M. Biden à diriger.

Le qualifiant d'”ordure”, M. Cummings a déclaré que battre le président américain aux prochaines élections serait “la partie facile”.

Rejetant également le reste des démocrates, il a déclaré que les principaux membres du parti étaient “fermement sous l’emprise d’une génération d’activistes dérangés par la folie de l’Ivy League”.

Au lieu de cela, il a déclaré que la partie difficile serait d’identifier le bon candidat et d’intensifier rapidement la campagne pour battre M. Trump aux primaires républicaines.

Il a déclaré que dans quelques mois à peine, il faudrait une campagne de démarrage pour “faire exploser les primaires du GOP avec un étrange mélange d’énergie démocratique, de compétences techniques et de stratégie politique”.

Soulignant la nécessité d’identifier les électeurs cibles et les problèmes qui les intéressent, il a ajouté : « Les gars/filles du groupe de discussion devraient vivre dans leurs camionnettes en conduisant d’un État swing à un État swing en intégrant le langage, le rythme et la psychologie des électeurs cibles. leur esprit, avec la musique que les électeurs écoutent dans le pick-up.”

Il a déclaré que le plan échouerait « sans que le candidat ait des compétences de PDG ou la personnalité nécessaire pour embaucher des personnes avec de telles compétences ».

Avec M. Trump à l’écart et M. Biden battu aux prochaines élections, le Brexiteer a déclaré que le nouveau président insurgé serait libre de déchirer le gouvernement américain.

Accusant Washington d’être dirigé par des « bureaucraties permanentes » réticentes au changement, il a appelé à la suppression de nombreuses institutions.

Il a déclaré que l’histoire avait prouvé que très peu de présidents américains, dont Abraham Lincoln et Franklin Roosevelt, avaient été en mesure de contrôler leurs départements gouvernementaux.

« A Washington comme à Londres, la règle d’or du gouvernement est : le gouvernement ne contrôle pas le gouvernement.

“L’Amérique a besoin d’un gouvernement qui contrôle le gouvernement, comme elle l’a fait sous FDR et Lincoln, et qui brise la structure du parti qui est un fléau”, a-t-il déclaré.

Prônant l’éclatement du Pentagone, il a déclaré qu’un futur président devrait entrer dans le bâtiment et dire: “La défense américaine sera gérée par notre nouvelle agence de démarrage ABC, voici Alice qui ferme ce bâtiment et licencie beaucoup d’entre vous et voici Bob qui réembauchera une petite fraction d’entre vous pour ABC.”

Ses critiques du gouvernement américain sont similaires aux évaluations qu’il a faites du Royaume-Uni.

Alors qu’il travaillait pour M. Johnson au n°10, M. Cummings était chargé de superviser la réforme de Whitehall, cherchant à réduire la bureaucratie au cœur du gouvernement.