Joe Biden devient émotif lorsque Lawrence O’Donnell s’interroge sur Beau ⋆ .

Joe Biden est devenu émotif quand Lawrence O’Donnell a conclu une interview en demandant ce que le président dirait si son défunt fils Beau Biden devaient lui demander “Hé, Pop, comment ça va?”

À la fin d’une interview pour l’émission de mercredi soir de Vaccinating America: An MSNBC Town Hall, O’Donnell a conclu avec une douzaine de questions.

Il a précédé la question en disant à Biden: «J’ai juste une autre question pour vous, et c’est que vous êtes à la présidence depuis 113 jours. C’est le sommet de la montagne. Vous avez gravi cette montagne de carrière pendant de très nombreuses années. Vous êtes le président le plus préparé de l’histoire avec 36 ans au Sénat, huit ans en tant que vice-président.

«La seule chose que vous n’avez pas en ce 113e jour à la présidence, c’est votre fils, Beau, des conseils, et je me demande simplement ce que vous diriez si Beau vous appelait aujourd’hui et vous disait:« Hé, Pop, comment ça va? ? », A demandé O’Donnell.

Le président baissa la tête solennellement et dit: «Je dirais: ‘Beau, je me souviens de ce que tu me disais chaque fois que nous parlions d’une question politique.’»

«Il disait, papa, regarde-moi. Je lui donnerais ma parole. Papa, regarde-moi. Rappelez-vous, port d’attache. Base d’accueil. Soyez qui vous êtes », dit Biden, les yeux légèrement brillants.

«La seule chose que j’espère qu’il dirait, c’est, papa, tu es la base, tu t’y tiens. Certaines choses valent la peine d’être perdues, mon vieux pote. Je n’ai pas fait ça, aussi longtemps que je devais faire des choses que je ne fais pas – je ne crois pas », a déclaré Biden.

À la fin de l’entrevue, le président a dit à O’Donnell avec nostalgie: «Vous me prenez toujours au dépourvu avec Beau. Dieu l’aime. Il devrait être assis sur cette chaise.

Le président Biden est connu pour porter son chagrin sur sa manche et parle souvent de Beau comme d’une figure inspirante pour lui.

Regardez le clip ci-dessus via MSNBC.

Vous avez un conseil que nous devrions savoir? [email protected]