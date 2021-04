Joe Biden dévoile ⋆ .

Le président Joe Biden parle de son plan d’infrastructure de 2 billions de dollars lors d’un événement pour vanter le plan au Carpenters Pittsburgh Training Center à Pittsburgh, Pennsylvanie, le 31 mars 2021 (Jonathan Ernst / .)

Le président Biden a dévoilé un projet de loi massif sur les infrastructures lors d’un discours prononcé mercredi après-midi dans une salle syndicale de Pittsburgh, en Pennsylvanie, vantant la première proposition législative dans un plan en deux parties qui devrait coûter aux contribuables plusieurs billions de dollars.

Biden a commencé son discours en louant le rôle des syndicats dans la vie américaine et a affirmé que son plan créerait des emplois pour les travailleurs syndiqués.

«Je suis un syndicaliste», a déclaré Biden. «Je soutiens les syndicats, les syndicats ont bâti la classe moyenne, et il est temps qu’ils commencent à prendre part à l’action.

Le plan lui-même représente un «investissement une fois par génération en Amérique, contrairement à tout ce que nous avons vu ou fait depuis que nous avons construit le système d’autoroute inter-États et la course spatiale il y a des décennies», a déclaré Biden. «En fait, c’est le plus gros investissement américain dans l’emploi depuis la Seconde Guerre mondiale.»

L’American Jobs Act, publié par la Maison Blanche plus tôt dans la journée, vise à financer la réparation des routes, des chemins de fer et d’autres infrastructures de transport aux États-Unis, et à créer des emplois. Le projet de loi prévoit 115 milliards de dollars pour réparer les routes et les ponts, 85 milliards de dollars pour les transports publics, 80 milliards de dollars pour les chemins de fer et 25 milliards de dollars pour les aéroports.

Le plan concentre les fonds sur les tentatives de lutte contre le changement climatique, notamment en allouant 174 milliards de dollars à la mise en place d’un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques et à d’autres incitations à produire des véhicules électriques.

Un élément important de la proposition – tiré de la législation connue sous le nom de Pro Act, qui a été adoptée à la Chambre mercredi – éliminerait la législation sur le droit au travail qui a été adoptée dans 27 États, qui donne aux travailleurs la possibilité de refuser de verser des cotisations à leur syndicat local. . Si le projet de loi est adopté, cet élément devrait faire face à des défis juridiques.

En outre, le projet de loi prévoit un financement pour l’expansion de l’accès à large bande en milieu rural et des projets de logement abordable qui utilisent l’énergie propre. Environ 213 milliards de dollars sont mis de côté pour la construction et la réparation de logements abordables, 100 milliards de dollars pour le haut débit en milieu rural, et les efforts visant à améliorer l’infrastructure des écoles publiques et les réseaux électriques du pays recevront 100 milliards de dollars chacun.

«Lorsque nous ferons tous ces investissements, nous allons nous assurer que nous achetons des Américains», a déclaré Biden. «Cela signifie investir dans les pays basés aux États-Unis et les travailleurs américains.»

Le président a ajouté que le projet de loi «favoriserait nos intérêts de sécurité nationale et nous mettrait en position de gagner la compétition mondiale avec la Chine dans les années à venir».

Le deuxième élément du plan de dépenses de l’administration Biden serait axé sur l’éducation et comprendra une couverture universelle pour la prématernelle et des dispositions pour rendre le collège communautaire gratuit pour tous les Américains. Cependant, l’administration tentera de faire adopter le projet de loi sur les infrastructures avant de passer à son initiative d’éducation.

Les responsables de Biden auraient envisagé une série d’augmentations fiscales potentielles pour financer les projets d’infrastructure et d’éducation. Le projet de loi appelle à augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28% et à mettre en œuvre une soi-disant taxe mondiale destinée à empêcher les entreprises de rechercher des paradis fiscaux à l’étranger. Mais le plan nécessiterait l’adhésion internationale pour qu’il produise l’effet escompté.

Les augmentations feraient face à l’opposition des républicains ainsi que de certains démocrates. Plusieurs démocrates modérés de la Chambre ont déclaré à Axios qu’ils ne voteraient pas pour augmenter les impôts à moins que la législation n’élargisse la déduction fiscale d’État et locale (SALT) que l’administration Trump plafonnait à 10000 dollars en 2017.

«Nous devons faire attention à ne rien faire de trop gros ou de trop au milieu d’une pandémie et d’une crise économique», a déclaré lundi le représentant Josh Gottheimer (D., NJ). «Il faut être responsable et les deux parties doivent être à la table. Cela ne peut pas être bloqué sans intervention et considération de l’autre côté. »

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.