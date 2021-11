Joe Biden devra peut-être « mettre de la pâte » pour des commentaires « diffamatoires » sur Kyle Rittenhouse : Jesse Watters

Jesse Watters a critiqué les médias grand public et le président Joe Biden pour leurs commentaires sur Kyle Rittenhouse, affirmant que les médias se concentraient auparavant sur la diabolisation des politiciens, mais se concentrent désormais sur les Américains ordinaires.

« Les médias grand public sont maintenant passés de la diabolisation des politiciens à la diabolisation des gens ordinaires », a déclaré Watters. « Je n’ai jamais vu quelqu’un avoir l’air si différent de ce qu’il est décrit dans les médias. »

Kyle Rittenhouse, au centre, entre dans la salle d’audience avec ses avocats Mark Richards, à gauche, et Corey Chirafisi pour une réunion convoquée par le juge Bruce Schroeder au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin. Les services de police de tout le pays ont déclaré qu’ils garantissaient le droit de manifester pacifiquement après son verdict de non-culpabilité vendredi. (Sean Krajacic/The Kenosha News)

Il a cité Mark et Patricia McCloskey, qui gardaient leur maison de St. Louis avec des armes à feu alors que des manifestants de gauche faisaient irruption dans leur communauté fermée, comme étant diabolisés pour cela.

Patricia McCloskey et son mari Mark McCloskey tirent leurs armes sur les manifestants alors qu’ils entrent dans leur quartier lors d’une manifestation contre la mairesse de Saint-Louis Lyda Krewson, à Saint-Louis, Missouri, États-Unis, le 28 juin 2020. Photo prise le 28 juin 2020. REUTERS /Lawrence Bryant (REUTERS/Lawrence Bryant)

Un autre exemple que Watters a élevé était Nick Sandmann, alors étudiant au lycée catholique de Covington, qui a remporté un paiement de règlement non divulgué de CNN pour une couverture qui le dépeint comme l’agresseur après avoir été confronté à un aîné amérindien. « C’était comme un accident de voiture dont vous ne pouvez pas détourner le regard, vous ne pouvez pas détourner le regard. Mes yeux étaient rivés à la télévision en train de regarder mon personnage se déchirer », a déclaré Sandmann sur Fox News vendredi.

« [The media] aller[es] après les McCloskey, ils s’en prennent aux Nick Sandmann. Ils s’en prennent à Kyle Rittenhouse. Ils s’en prennent aux parents qui s’expriment, et le peuple américain l’a vu – cela les répugne », a poursuivi Jesse Watters.

JESSE WATTERS AU PROCÈS DE KYLE RITTENHOUSE : LA GAUCHE CONDITIONNE LE PAYS À S’incliner devant la foule

Rittenhouse a laissé entendre lundi dans « Tucker Carlson Tonight » que les avocats pourraient étudier une éventuelle affaire de diffamation. Au cours de l’entretien, Rittenhouse a accusé le président Biden d’avoir agi avec « malveillance » et de le diffamer.

« Monsieur le Président, si je pouvais vous dire une chose, je vous exhorterais à revenir en arrière et à regarder le procès et à comprendre les faits avant de faire une déclaration », a déclaré Rittenhouse.

Un homme à vélo passe devant un camion de la ville en feu devant le palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, États-Unis, lors de manifestations à la suite de la fusillade par la police de l’homme noir Jacob Blake le 23 août 2020. Photo prise le 23 août 2020. Mike De Sisti /Milwaukee Journal Sentinel via USA TODAY via REUTERS OBLIGATOIRE CREDIT (Mike De Sisti/Milwaukee Journal Sentinel via USA TODAY via REUTERS OBLIGATOIRE CREDIT)

Le candidat de l’époque, Biden, avait tweeté une vidéo condamnant la suprématie blanche qui présentait une image de Rittenhouse à Kenosha, dans le Wisconsin. Biden a déclaré plus tard: » Prétendument [Rittenhouse is] partie d’une milice qui sort dans l’état de l’Illinois. »

« Joe devra peut-être donner de la pâte ici parce que c’était diffamatoire », a déclaré Watters.

Brian Kilmeade a déclaré que les messages de la Maison Blanche indiquent qu’aucune excuse n’est à l’horizon. « Les excuses ne viennent pas, et [Psaki] essayé de se qualifier [Rittenhouse] en utilisant le terme de suprématie blanche, qui [Biden] a également tweeté; Je suis sûr [the president] n’a pas tweeté lui-même, mais sur son compte [it was] tweeté à propos de la suprématie blanche. Il faut qu’il arrête. »

L’attaché de presse de la Maison Blanche a déclaré : « [Biden] a évidemment condamné la haine, la division et la violence que nous avons vues dans tout le pays par des groupes comme les Proud Boys et des groupes avec lesquels cet individu (Rittenhouse) a posé sur des photos. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, prend la parole lors du briefing quotidien à la Maison Blanche à Washington, le mercredi 27 octobre 2021. (AP Photo/Susan Walsh) (AP Photo/Susan Walsh)

Psaki faisait référence à une série de photos de janvier 2021 dans lesquelles Rittenhouse porte un t-shirt qui dit « Free as F — » tout en posant apparemment avec Proud Boys.

« Je ne sais pas si Kyle savait qui est sur la photo », a déclaré Watters. « Les gens viennent me voir tout le temps. Ils demandent des photos. Je pense juste qu’ils ont beaucoup de goût. Je ne leur pose pas de questions sur leur curriculum vitae.