Joe Biden devrait envisager des AIRSTRIKES contre Cuba, déclare le maire américain | Monde | Nouvelles

Cuba : le maire de Miami évoque la possibilité de frappes aériennes américaines

Francis Suarez a fait ses remarques incendiaires dans une intervention qui alimentera encore des tensions déjà exacerbées, la Russie et la Chine ayant émis des avertissements sur le danger posé par toute intervention militaire américaine. S’adressant à Fox News, on a demandé au poids lourd du Parti républicain, M. Suarez, si les États-Unis devraient lever un embargo strict sur les exportations vers Cuba, que certains critiques ont qualifié de “cruel”.

Il a déclaré : « Je ne pense pas du tout que l’embargo soit cruel et je pense que le peuple cubain ne demande pas la levée de l’embargo.

«Ils sortent dans la rue tous les jours, parlant de l’échec du régime communiste à subvenir aux besoins de son peuple, et je ne comprends pas pourquoi c’est si difficile à comprendre pour les gens, cela a échoué pendant six décennies.

«Et ce qui devrait être envisagé en ce moment, c’est une coalition d’actions militaires potentielles à Cuba, similaire à ce qui s’est passé dans les deux administrations dans les administrations républicaine et démocrate.

Francis Suarez a déclaré que Joe Biden devrait envisager des frappes aériennes contre Cuba (Image: GETTY)

Manifestants anticommunistes à Miami (Image : GETTY)

« Républicain avec Bush et Panama, ils ont renversé Noriega, et ce pays a eu une démocratie pacifique pendant des décennies.

« Et vous avez eu des interventions de présidents démocrates, vous savez, pour éliminer Oussama ben Laden au Pakistan.

“C’est un pays souverain où ils ont éliminé un terroriste qui a probablement sauvé des milliers, voire des centaines de milliers de vies, et le président Clinton et le Kosovo interviennent dans un problème humanitaire avec des frappes aériennes.”

Francis Suarez est maire de Miami (Image : GETTY)

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait explicitement les frappes aériennes, M. Suarez a expliqué : « Ce que je suggère, c’est que cette option doit être explorée et ne peut pas être simplement écartée comme une option qui n’est pas sur la table.

“Et il existe une variété de façons pour une armée de le faire, mais c’est quelque chose qui doit être discuté et qui doit être considéré comme une option potentielle en plus d’une variété d’autres options qui peuvent être discutées.”

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré hier que les États-Unis envisageaient toujours des options qui leur permettraient de soutenir le peuple cubain et a appelé le gouvernement de La Havane à faire preuve de retenue et à ouvrir tous les moyens de communication, en ligne et hors ligne.

Le président américain Jack Kennedy en 1961 (Image : GETTY)

Les gros titres de la crise des missiles à Cuba (Image : GETTY)

Il a déclaré lors de la conférence de presse : « Nous appelons au calme et nous condamnons toute violence contre ceux qui manifestent pacifiquement, et nous appelons également le gouvernement cubain à libérer toute personne détenue pour avoir manifesté pacifiquement. »

Des milliers de Cubains ont participé dimanche à des manifestations dans des villes et villages de tout le pays pour protester contre la crise économique de Cuba et la gestion de la pandémie de coronavirus, certains appelant à la fin du communisme.

Le gouvernement a déclaré que les manifestations avaient été orchestrées par des contre-révolutionnaires financés par les États-Unis, manipulant la frustration face à une crise économique qui, selon lui, a été en grande partie causée par l’embargo commercial américain vieux de plusieurs décennies.

Des manifestants anticommunistes bloquent une autoroute à Miami (Image : GETTY)

S’exprimant à Moscou, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a déclaré que le Kremlin “a souligné l’inadmissibilité de l’ingérence étrangère et d’autres actions destructrices qui sont lourdes de déstabilisation à Cuba”.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré : « L’embargo américain est à l’origine de la pénurie de médicaments et d’énergie à Cuba.

« La Chine s’oppose fermement à l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures de Cuba, soutient fermement ce que Cuba a fait pour lutter contre le COVID-19, améliorer les moyens de subsistance des gens et maintenir la stabilité sociale, et soutient fermement Cuba dans l’exploration d’une voie de développement adaptée à ses conditions nationales. »

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price (Image: GETTY)

Tout type d’intervention militaire serait très controversé étant donné le soutien désastreux des États-Unis à l’opération de la Baie des Cochons, qui a vu des exilés cubains entraînés par les États-Unis tenter en vain de renverser le régime communiste du président Fidel Castro en 1961.

Des mois plus tard, un avion espion américain a repéré des missiles nucléaires soviétiques sur l’île, déclenchant une impasse alors que les États-Unis empêchaient les navires russes de livrer plus d’armes.

L’épisode est généralement considéré comme le plus proche que le monde ait jamais connu de guerre nucléaire.