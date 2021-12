Joe Biden discute avec Jimmy Fallon lors de sa première apparition nocturne

Fallon a ensuite suscité des critiques en ligne de la part des téléspectateurs républicains après avoir mentionné qu’il faisait partie d’une » ovation debout » pour Biden au Kennedy Center, en partie parce que l’animateur de fin de soirée a estimé que le président » ramenait la classe » après Donald Trumpla présidence.

Ce n’est pas la première fois que Fallon suscite la colère politique de son public ; en 2016, son entretien avec le candidat à la présidentielle de l’époque Donald Trump, au cours duquel l’animateur a ébouriffé les cheveux du candidat, a été largement critiqué par les partisans démocrates pour sa légèreté.

Au fur et à mesure que la conversation de Biden et Fallon se déroulait, le président a révélé que même s’il avait peut-être été vice-président dans le passé, certaines choses l’avaient encore surpris, lui et la première dame Jill Biden, lorsqu’ils ont emménagé à la Maison Blanche.

« Jill et moi venons de milieux de la classe moyenne, » expliquai-je. « Nous ne sommes pas habitués à ce que les gens nous attendent. A la Maison Blanche, il y a quelqu’un pour préparer votre petit-déjeuner, ou quelqu’un pour préparer vos vêtements, ou quelqu’un pour porter votre sac. »

Ils ont donc conclu un accord avec leur personnel de cuisine. « Les gars qui dirigent la cuisine au deuxième étage, nous ne les faisons pas venir prendre le petit-déjeuner pour nous », a-t-il partagé. « Ils n’ont pas besoin de prendre le petit-déjeuner pour nous. Nous pouvons faire nos propres œufs ou verser un bol de céréales. »

Lorsque Jimmy a demandé si le président faisait ses propres œufs le matin, Biden a répondu: « Eh bien, je ne le fais pas, Jill le fait. »

Il a raconté une histoire où on a demandé à sa fille si son père savait cuisiner, à laquelle elle a répondu : « Mon père ne peut pas faire grand-chose. Il peut faire bouillir de l’eau et faire des pisketti, mais il ne peut pas faire grand-chose d’autre. »

« Et devine quoi? » Biden a demandé. « Elle a raison. »

