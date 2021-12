Joe Biden dit au fan des Packers, Aaron Rodgers, qu’il « doit se faire vacciner »

Lire du contenu vidéo

Joe Biden vient de s’insérer dans Aaron Rodgers‘ Drame du vaccin COVID … avec le président disant à un fan des Packers du Kentucky qu’il veut que le QB se fasse vaxxer dès que possible.

Biden a fait la plaisanterie en visitant parties ravagées par la tornade de l’État du Bluegrass… chuchotant à une femme portant une casquette et une chemise de Green Bay : « Dites à ce quart-arrière qu’il doit se faire vacciner.

Les caméras ont capturé le moment entre les deux … montrant le fan des Packers et d’autres autour d’elle en train de rire aux éclats du commentaire de Biden.

11/5/21 Le spectacle de Pat McAfee

Bien sûr, Rodgers a dit qu’il était non vacciné … récit Pat McAfee plus tôt cette année, il est en fait allergique aux versions Pfizer et Moderna des coups.

Rodgers a également déclaré qu’il ne voulait tout simplement pas du coup de Johnson & Johnson, affirmant que ses effets secondaires signalés n’en faisaient pas non plus une option pour lui.

Le spectacle Howard Stern/SiriusXM

Rodgers a été déchiré par beaucoup pour sa position … avec Howard Stern dire Rodgers devrait être démarré de la NFL sur tout ça.

Il semble que Biden soit tout à fait d’accord avec Stern sur la question … ne prenant clairement aucune des excuses de Rodgers comme raison suffisante pour éviter le vax.