Joe Biden dit que son arrière-grand-père a quitté l’Irlande «à cause de ce que les Britanniques avaient fait» | Monde | Nouvelles

Le président répondait à une question sur les raisons pour lesquelles un afflux d’immigrants a traversé la frontière sud et a évoqué son ascendance irlandaise. Les responsables américains des douanes et de la protection des frontières (CBP) ont appréhendé plus de 100 000 migrants en février, 28% de plus qu’en janvier.

M. Biden a comparé le voyage de son ancêtre aux États-Unis à ceux qui traversaient la frontière sud en essayant d’expliquer les difficultés auxquelles les migrants sont confrontés.

Il a déclaré aux journalistes: «Lorsque mon arrière-grand-père est monté sur un navire-cercueil dans la mer d’Irlande, on s’attendait à ce qu’il vive assez longtemps pour se rendre aux États-Unis d’Amérique.

«Ils sont partis à cause de ce que les Britanniques avaient fait.

«Ils étaient dans de réels problèmes. Ils ne voulaient pas partir mais ils n’avaient pas le choix.

«Je ne peux pas garantir que nous allons tout résoudre, mais je peux garantir que nous pouvons tout améliorer.»

Plus de 16 500 enfants migrants non accompagnés étaient détenus par le gouvernement fédéral au début de mercredi, selon CBS News.

Sur ce nombre, plus de 11 500 de ces enfants étaient hébergés dans des abris et des sites d’hébergement d’urgence et 5 000 autres étaient bloqués dans des installations de patrouille frontalière surpeuplées.

Les républicains ont fait valoir que le recul immédiat du président sur les politiques d’immigration de M. Trump était à blâmer pour la flambée des passages frontaliers, ce que M. Biden nie.