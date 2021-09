Joe Biden EN DIRECT: La cote d’approbation du président chute à un niveau record | Monde | Nouvelles

in

Pour la première fois depuis huit mois que le président Biden est au pouvoir, une majorité d’Américains désapprouvent ses performances au travail. Selon les dernières statistiques de Gallup, la cote d’approbation du président américain a chuté à un lamentable 43 pour cent – son plus bas niveau à ce jour. Seulement six pour cent des républicains ont évalué Biden favorablement entre le 1er et le 17 septembre.

Son approbation parmi les démocrates était, comme on pouvait s’y attendre, beaucoup plus forte, à 90 %, cependant, c’est le plus bas qu’il ait obtenu au sein de son groupe démographique clé.

M. Biden a reçu de vives critiques de tous les horizons politiques pour ses efforts chaotiques pour évacuer les Américains et les personnes vulnérables d’Afghanistan.

Cette critique a atteint son paroxysme après que l’organisation terroriste ISIS-K a mené une attaque à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul, tuant 13 militaires américains et plus de 170 civils afghans.

Le président a également reçu un contrecoup important d’une litanie de mandats Covid, y compris son annonce que tous les employeurs américains comptant 100 travailleurs ou plus doivent exiger que leurs travailleurs se fassent entièrement vacciner contre le COVID-19 ou effectuent des tests hebdomadaires.

