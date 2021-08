Joe Biden EN DIRECT : La mère d’un marin tuée à Kaboul s’effondre de colère contre un leader “impétueux” | Monde | Nouvelles

in

La mère de l’un des 13 militaires américains tués la semaine dernière dans l’attaque de l’aéroport de Kaboul a fait rage contre le président Biden à la radio, le blâmant pour la mort de son fils. ISIS-K, un groupe dissident de l’ISIS, a assumé la responsabilité de l’attaque qui a tué plus de 170 personnes, dont 13 militaires américains. L’attaque dévastatrice a fait le plus grand nombre de morts pour un seul incident dans l’Afghanistan déchiré par la guerre depuis 2011.

Les 13 hommes et femmes militaires tués jeudi étaient le membre de la Marine Max Soviak, le sergent-major de l’armée Ryan Knauss et les Marines Hunter Lopez, Rylee McCollum, David Lee Espinoza, Kareem Nikoui, Jared Schmitz, Daegan Page, Taylor Hoover, Humberto Sanchez, Johanny Rosario , Dylan Merola et Nicole Gee.

Parlant de son fils décédé Rylee, âgé de 20 ans, Kathy McCollum a déclaré : « Mon fils était l’un des marines décédés hier.

“[He was] se préparant à rentrer à la maison après avoir flippé Jordan pour être avec sa femme pour assister à la naissance de son fils.

“[Biden] vient d’envoyer mon fils mourir.”

Mme McCollom a critiqué la décision “impétueuse” du président alors que les critiques du retrait chaotique éclatent à travers les États.

“Je me suis réveillée à quatre heures ce matin avec des marines à ma porte qui m’annonçaient que mon fils était mort”, a ajouté la mère affligée.

Le président Biden s’est rendu dans le Delaware dimanche matin pour une cérémonie en l’honneur des militaires tués par le kamikaze d’ISIS-K.

Dans un communiqué, il a déclaré: “Les 13 militaires que nous avons perdus étaient des héros qui ont fait le sacrifice ultime au service de nos idéaux américains les plus élevés et tout en sauvant la vie des autres.

« Leur bravoure et leur altruisme ont permis à plus de 117 000 personnes à risque de se mettre en sécurité jusqu’à présent.

“Que Dieu protège nos troupes et tous ceux qui veillent en ces jours dangereux.”

Le président a averti que dans les dernières heures de la mission d’évacuation américaine à Kaboul, une autre attaque terroriste est “très probable”.

On a demandé aux Américains d’éviter à nouveau l’aéroport.

