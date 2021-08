Il a déclaré : « Les dirigeants du G7 n’ont pas réussi à convaincre le président américain Joe Biden de prolonger le délai de la mission d’évacuation en Afghanistan.

« La réunion d’urgence, organisée par Boris Johnson, n’a en fait pas réussi à réaliser une grande partie de son triple ordre du jour ; une prolongation au-delà de la date limite du 31 août, un plan visant à garantir que le plus grand nombre d’Afghans possible quittent Kaboul et un plan visant à empêcher que l’Afghanistan ne devienne un terreau terroriste qui menacerait le monde occidental.

« La réalité est que le retrait chaotique et précipité des troupes d’Afghanistan par Joe Biden aura de profondes conséquences non seulement pour la région mais aussi pour le monde occidental.

“Cette décision a déjà détérioré les relations avec le Royaume-Uni, normalement l’un de ses alliés les plus proches, et Biden lui-même a reçu un coup de marteau bien mérité de tout l’éventail politique.”

Les commentaires interviennent après une attaque terroriste odieuse sur l’aéroport de la ville de Kaboul qui a coûté la vie à 13 militaires américains, plus de 90 Afghans et a fait de nombreux autres blessés.

L’attaque, revendiquée par le groupe dissident terroriste ISIS-K, était la première fois depuis février 2020 que les États-Unis subissaient des pertes militaires en Afghanistan.

L’attentat à la bombe a été condamné par les dirigeants talibans, M. Biden et l’ancien président Donald Trump.

Dans une déclaration à la presse, M. Biden a promis de “traquer” les militants responsables de l’attaque.

Il a déclaré: «Il y a seulement cinq semaines, Joe Biden a proclamé que nous ne verrions pas des Américains être transportés par avion hors de Kaboul par hélicoptère et son manque de leadership a vu cela devenir réalité en un peu plus d’un mois.

« Il est temps que Joe Biden fasse preuve d’une certaine conviction et veille à ce qu’une réponse militaire rapide et globale soit menée en Afghanistan pour protéger l’Occident et défendre le peuple afghan contre la terreur et la violence semées par les talibans. »