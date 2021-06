Joe Biden enfreint le protocole royal lors de sa toute première visite avec Queen | Royale | Nouvelles

in

Reine: la réception du G7 “début d’une période chargée” selon un expert

Le protocole royal dicte généralement que les membres de la famille royale doivent être les derniers à arriver à un événement et les premiers à partir. Cependant, M. Biden et la première dame des États-Unis, le Dr Jill Biden, sont arrivés à la réception d’hier quelques minutes après la reine.

Un expert a averti que “tout le monde” devrait arriver avant les membres de la famille royale lors des cérémonies – et que personne ne devrait partir avant eux à la fin.

Cela marque une bêtise pour le président enclin à la gaffe lors de sa première réunion royale depuis son entrée à la Maison Blanche.

Comme le rapporte le Daily Mail, la société britannique de coaching professionnel Debrett’s déclare : “Il est correct que tout le monde arrive avant le personnage royal et les règles protocolaires selon lesquelles aucun invité ne doit quitter un événement avant un membre de la famille royale.”

La reine ne suit pas cette règle les jours de mariage, lorsqu’elle permet à la mariée d’arriver juste après elle.

Joe Biden semble avoir enfreint le protocole royal lors de sa première rencontre avec la reine (Image: GETTY)

Joe et Jill Biden s’adressant à la reine (Image: GETTY)

Elle a également abandonné le protocole pour honorer Winston Churchill le jour de ses funérailles, lorsqu’elle est arrivée à la cathédrale Saint-Paul, où ont eu lieu les funérailles du Premier ministre en temps de guerre, devant sa famille et son cercueil.

L’arrivée tardive du convoi de 18 voitures de M. Biden n’a pas semblé freiner l’enthousiasme de la reine, qui était tout sourire lorsqu’elle a parlé à M. et au Dr Biden.

Ce n’est pas la première fois qu’un couple présidentiel américain enfreint le protocole royal lors d’une visite au Royaume-Uni.

En 2009, lors de son premier voyage à travers l’étang en tant que première dame des États-Unis, Michelle Obama a mis un bras autour de la reine.

La reine a assisté à une réception avec des dirigeants mondiaux au projet Eden (Image: GETTY)

Mais la monarque n’a pas semblé gênée par ce geste naturel et, faisant fi de la convention royale, a également enroulé son bras autour de la taille de Mme Obama.

Mme Obama a rappelé plus tard qu’elle continuait d’être nerveuse à l’idée de rompre le protocole royal même lors de ses visites suivantes à la reine.

Mais, comme elle l’a révélé deux ans plus tard, le monarque lui a dit de ne pas s’en soucier.

Lors d’une allocution à Londres en 2018, Mme Obama a déclaré: “J’avais donc tout ce protocole qui bourdonnait dans ma tête et je me disais” ne descendez pas les escaliers et ne touchez personne, quoi que vous fassiez “.

La reine, Camilla et Kate assistant à une réception à Cornwall (Image: GETTY)

Michelle Obama a passé un bras autour de la reine lors d’une réception en 2009 (Image: GETTY)

“Et donc la reine dit ‘entre, asseyez-vous où’ et elle vous dit une chose et vous vous souvenez du protocole et elle dit ‘Oh, c’est de la foutaise, entrez.'”

Les dirigeants mondiaux présents au sommet du G7 et quelques membres supérieurs de la famille royale étaient hier soir les invités du Premier ministre Boris Johnson, qui a organisé une réception à l’Eden Project.

La reine a été rejointe par le prince Charles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge.

Au cours de la réception, Kate a continué à faire preuve d’une grande compréhension avec le Dr Biden, qu’elle avait rencontré pour la première fois quelques heures plus tôt pour un engagement conjoint dans une école de Hayle.

États membres du Commonwealth (Image : EXPRESS)

Le couple a également écrit un article commun, dans lequel ils ont parlé de l’importance de l’éducation de l’enfance et d’une meilleure compréhension de l’impact des premières années sur le développement des enfants.

Lors de la réception, la reine semblait être dans un état stellaire alors qu’elle faisait une blague lors de la photo de famille traditionnelle, bien que socialement éloignée.

Rejoignant les dirigeants mondiaux tels que M. Johnson, M. Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la reine a déclaré alors que les photographes s’envolaient: “Êtes-vous censé avoir l’air de vous amuser?”

M. Biden est le 13e président américain en exercice que la reine a rencontré au cours de son règne record.

Joe Biden, la reine et d’autres dirigeants mondiaux posant pour la photo de famille traditionnelle (Image: GETTY)

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche tenue avant la rencontre de M. Biden avec la reine, son attachée de presse Jen Psaki a déclaré que le président américain était ravi de rencontrer le monarque.

Elle a dit : « Qui d’entre nous ne voudrait pas rencontrer la reine ?

“Ils ont bien sûr lancé une invitation gracieuse, qu’il a certainement acceptée.

“Il a également hâte de la voir avec le Dr Biden.”

Les Bidens et Sa Majesté seront à nouveau réunis demain, alors que la reine a invité le couple présidentiel à prendre le thé au château de Windsor.