Joe Biden envisage d’acheter 600 000 véhicules électriques | Moteur

Le président des États-Unis, Joe Biden, signe une commande pour constituer la plus grande flotte de véhicules électriques officiels au monde, avec 600 000 unités.

Beaucoup de choses ont changé aux États-Unis depuis l’arrivée de Biden à la Maison Blanche. Entre autres, la position de ce qui est l’un des pays les plus influents au monde en ce qui concerne les problèmes de pollution. Et c’est que si Donald Trump était un négateur du changement climatique, Biden s’est engagé à acheter plus de 600 000 véhicules électriques à usage officiel.

En début d’année, le président des Etats-Unis a annoncé son intention de rendre les véhicules officiels de son gouvernement moins polluants. Maintenant, il tient sa promesse et signe un décret pour que toutes les voitures fédérales achetées d’ici 2035 soient zéro émission.

Coup de pouce à l’industrie nationale

« Le gouvernement fédéral travaillera avec les fabricants et installateurs américains de véhicules, de batteries et d’équipements de charge pour transformer leur flotte en la plus grande flotte de véhicules à zéro émission du pays », indique l’ordonnance. De cette manière, Biden entend non seulement réduire l’empreinte carbone de sa flotte officielle ; stimuler également l’industrie locale.

L’objectif fixé par ledit arrêté est que « 100 % des achats de véhicules officiels seront à zéro émission d’ici 2035 ».

Plus de 600 000 véhicules électriques officiels

Le parc automobile fédéral des États-Unis compte au total 645 000 véhicules (selon le dernier rapport officiel). Le chiffre se répartit entre 245 000 véhicules civils, 173 000 véhicules militaires et 225 000 véhicules de livraison desservant la poste. Ces derniers devraient être les premiers à être remplacés car ils sont en activité depuis plus de 30 ans.

Beaucoup se demandent si Joe Biden se passera aussi du limousine blindée Cadillac One et la preuve d’attaque terroriste. Connu sous le nom de La Bête, c’est le véhicule présidentiel par excellence. Au service des occupants de la Maison Blanche pendant des décennies, il y aurait eu jusqu’à 12 répliques.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.