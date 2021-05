Joe Biden est blâmé pour avoir renversé la “ cabine Covid ” d’un enfant à la Virginia School ⋆ .

Joe Biden et son épouse, le Dr Jill Biden, ont visité lundi une école primaire de Virginie, dans laquelle il est allé dans l’une des salles de classe avec des élèves plus jeunes pour leur parler et leur professeur.

“Président Biden:” Vous êtes impressionnants les gars. ” @POTUS et @FLOTUS visitent une école primaire en Virginie »

Président Biden: «Vous êtes impressionnants.» @ POTUS et @FLOTUS visitent une école primaire en Virginie pic.twitter.com/Ohs38tcBW6 – The Hill (@thehill) 3 mai 2021

Dans le clip ci-dessus, Biden a demandé en plaisantant s’ils étaient en 9e année en raison de leur intelligence. Il a alors commencé à marcher vers l’enseignante et a commencé à lui poser des questions sur son travail.

Quelques secondes après lui avoir parlé, un «Covid Cubicle», un morceau de plexiglas transparent qui sépare les enfants les uns des autres dans un effort pour se protéger contre la propagation du COVID-19, est tombé au sol.

Le professeur et le Dr Jill le ramassent et le remettent sur le bureau du jeune garçon. Quand il est tombé, le président Biden a annoncé: “C’est probablement ma faute, je suis passé à côté.” Bien qu’il ne soit pas clair s’il l’a effectivement fait tomber, il aurait pu le déplacer et quelques secondes plus tard, il glisse du bord du bureau.

Jill Biden a demandé si l’enfant allait bien et a demandé s’il avait peur, ce à quoi Joe a répondu: “Il n’a pas l’air d’avoir peur.”

Biden a une fois de plus démontré sa maladresse car c’est probablement lui qui a renversé le «bouclier» en plastique transparent. Bien qu’il n’y ait pas eu de gaff verbal lors de cette visite, il a définitivement rendu les choses gênantes pour les autres étudiants.

L’enseignant a reconnu à quel point le bouclier Covid a été une chose très difficile cette année scolaire, car beaucoup conviennent que c’est une chose fastidieuse à avoir sur les bureaux.

