Joe Biden est confus en lisant ses notes et commence à marmonner de manière incohérente – VIDEO | Monde | Nouvelles

Le président américain Joe Biden a comparu devant l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) pour annoncer un doublement des fonds destinés à l’agence pour lutter contre les catastrophes météorologiques extrêmes. Mais les images du briefing au siège de la FEMA ont vu le président ajouter à sa longue liste de gaffes alors qu’il semblait se perdre dans ses notes et continuait à parler même s’il n’avait pas beaucoup de sens. Les observateurs en ligne ont ridiculisé le président en le qualifiant de “gênant” alors que le chef d’État sujet aux accidents continue de faire des gaffes publiques.

La déclaration de M. Biden a été accueillie par des regards vides de la part des responsables de la FEMA alors qu’il tentait de franchir le discours.

Alors que les images montrent M. Biden marmonnant, il semblait que le président américain essayait de dire que 2020 était une année difficile dont la FEMA pourrait tirer des leçons.

Il a également semblé remercier la FEMA pour avoir aidé les Américains à traverser la pandémie et les catastrophes naturelles de l’année dernière.

M. Biden semblait également faire référence à la multitude de catastrophes naturelles qui se sont produites en Amérique l’année dernière, y compris de multiples ouragans et incendies de forêt qui ont causé des milliards de dollars de dommages.

LIRE LA SUITE: Zahawi souligne furieusement l’hypocrisie du Labour sur les voyages «Captain Hindsight 2.0!

La Maison Blanche a enregistré 22 catastrophes météorologiques naturelles aux États-Unis qui ont causé plus de 100 milliards de dollars de dommages.

Mais les téléspectateurs ont été moins qu’impressionnés par la prestation de M. Biden et se sont moqués du chef démocrate pour son trébuchement.

L’un d’eux a commenté: “Que doivent penser les gens assis autour de cette table? C’est humiliant pour l’Amérique.”

Un autre a écrit: “Le travail le plus difficile de l’univers, l’écouter et agir comme si vous étiez engagé.”

Un spectateur a également ajouté: “Ouais, c’est le gars qui a obtenu le plus de votes que quiconque.”

M. Biden a annoncé une augmentation du fonds FEMA de 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars pour aider l’agence à faire face aux catastrophes naturelles.

Il a également lancé une nouvelle initiative de la NASA qui permettrait de suivre de près l’évolution du climat et ses effets sur les communautés.

NE MANQUEZ PAS:

Lors de son apparition au siège de la FEMA à Washington, M. Biden a été informé de la prochaine saison des ouragans.

Il a fait remarquer après la visite: “Le moment est venu de se préparer pour la période la plus chargée de l’année pour les catastrophes en Amérique, la saison des ouragans dans le sud et l’est et la saison des incendies dans l’ouest.”

M. Biden a mis les questions de changement climatique au centre de ses plans en rejoignant l’Accord de Paris sur le climat dès son entrée en fonction.

Le président américain cherche également à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre de l’Amérique en 2030.