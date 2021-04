Joe Biden est faible sur la Russie, Donald Trump n’était pas ⋆ .

Comme je l’ai soutenu ici, en ce qui concerne la Russie, Donald Trump a parlé doucement mais portait un bâton. Il n’a pas attaqué personnellement Vladimir Poutine, mais il a puni dans une certaine mesure les fautes de la Russie et a pris des mesures significatives pour contrecarrer l’expansionnisme russe.

Jusqu’à présent, Joe Biden a adopté l’approche inverse. Il qualifie Poutine de «tueur», mais ne punit pas la Russie de manière significative, même si elle rassemble de grandes forces à la frontière de l’Ukraine. Au lieu de cela, Biden revient, dans une large mesure, à l’échec de la politique de «réinitialisation de la Russie» de Barack Obama.

Reprenant l’analogie du bâton, le Comité national républicain constate que, sur la Russie, «Biden parle fort et porte une brindille». C’est à peu près juste.

Dans une note, le RNC souligne:

Hier, l’administration Biden a annoncé un paquet de sanctions contre la Russie en réponse à l’attaque des vents solaires. Il est loin d’imposer des coûts réels à la Russie. Le président Biden a même invité Poutine à un sommet pour «désamorcer» les tensions tandis que Poutine a mené le plus grand renforcement militaire à la frontière de l’Ukraine depuis 2014. Biden a montré des faiblesses évidentes et Poutine cherchera à les exploiter.

Le mémo continue en citant un chapitre et un verset sur la faiblesse de l’approche de Biden à l’égard de la Russie. L’ensemble du document vaut la peine d’être lu. Voici quelques extraits clés (notes de bas de page omises):

* Le président Biden a commencé son administration en cédant aux demandes russes de renouveler le nouveau traité START pour 5 ans, abandonnant l’effet de levier construit par l’administration Trump pour limiter toute la force nucléaire russe et obliger la Russie à limiter les autres armes, y compris les hypersoniques. Comme l’a déclaré l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, dans le cadre de New START «[o]seuls 45% de l’arsenal nucléaire de la Russie sont soumis à des limites numériques…[while] cet accord restreint 92% de l’arsenal américain. »

* Le président Biden a refusé d’imposer des sanctions à toute nouvelle entité sur Nordstream 2, contournant l’intention du Congrès dans la récente législation bipartite sur les sanctions obligatoires, la loi Protéger l’Europe sur la sécurité énergétique, promulguée dans le cadre de la NDAA. Le refus du président Biden d’imposer de telles sanctions avant que le pipeline ne soit achevé cet été isolera l’Ukraine et donnera à Poutine une nouvelle bouée de sauvetage économique en Europe, que Poutine pourrait utiliser pour financer des activités encore plus déstabilisantes.

* L’administration Biden est restée les bras croisés alors que la Russie a mobilisé des milliers de soldats à la frontière de l’Ukraine – plus qu’il n’y en avait avant l’invasion russe et l’annexion éventuelle de la Crimée en 2014. Pire encore, Hier encore, l’administration Biden a annulé le déploiement de deux navires de guerre en mer Noire avec la Turquie au milieu des inquiétudes concernant une montée de l’armée russe aux frontières de l’Ukraine. Sous l’administration Trump, les États-Unis ont fourni des armes antichar à l’Ukraine et triplé la taille de l’Initiative européenne de dissuasion pour contrer la Russie, et Poutine n’a jamais tenté une telle accumulation.