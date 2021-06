Joe Biden est sur le point de montrer à quel point il est totalement incompétent… à nouveau – RedState ⋆ .

Préparez-vous à un autre échec dramatique de l’administration Biden. Il semble de plus en plus que la Maison Blanche n’atteindra pas son objectif de vaccination dans les délais fixés plus tôt cette année.

Le président Joe Biden a déclaré en mars que son objectif était d’amener au moins 70% des Américains à se faire vacciner d’ici le jour de l’indépendance. Il a indiqué qu’atteindre cet objectif permettrait à la nation de se « rapprocher de la normale » d’ici le 4 juillet.

La stratégie de la Maison Blanche pour atteindre cet objectif s’est concentrée sur quatre domaines principaux. Il s’agissait notamment d’ordonner à tous les États de rendre chaque adulte aux États-Unis éligible pour recevoir l’injection, de lancer un site Web pour aider les Américains à trouver des endroits pour se faire vacciner, de prendre des mesures pour rouvrir les écoles et limiter la propagation de la pandémie.

En mars, le président a déclaré :

« Parce que voici le point – si nous faisons tout cela, si nous faisons notre part, si nous le faisons ensemble, d’ici le 4 juillet, il y a de fortes chances que vous, vos familles et vos amis, puissiez vous réunir dans votre jardin. ou dans votre quartier et organisez un barbecue et un barbecue et célébrez le jour de l’indépendance.

Cependant, il est peu probable que cela se produise.

L’Associated Press a noté :

Environ 15,5 millions d’adultes non vaccinés doivent recevoir au moins une dose au cours des quatre prochaines semaines pour que Biden atteigne son objectif. Mais le rythme des nouvelles vaccinations aux États-Unis est tombé en dessous de 400 000 personnes par jour, contre près de 2 millions par jour il y a deux mois.

Plusieurs États ont eu recours à des cadeaux ou à d’autres types de pots-de-vin pour inciter les résidents à se faire vacciner. La Virginie-Occidentale offre des armes à feu. Washington offre de l’herbe. La Californie offre des cartes-cadeaux. Philadelphie offre une chance de gagner 50 000 $.

Cependant, aucune de ces méthodes ne semble donner de résultats. À ce stade, seuls 14 États ont atteint un taux de vaccination de 70 %, et environ 12 autres devraient atteindre cet objectif d’ici le jour de l’indépendance.

Même un coup d’œil rapide sur les chiffres montre que l’administration Biden est en passe de subir un autre échec grave. Après sa mauvaise gestion apparente de la crise des migrants, un nombre d’emplois épouvantable et de multiples piratages dans d’importantes industries américaines, le président a désespérément besoin d’une victoire. Atteindre cet objectif aurait pu être l’occasion d’obtenir un autre cran à sa ceinture, mais cela ne s’annonce pas bien.

De plus, le fait que Sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) refusent de bouger sur l’obstruction systématique signifie que Biden et sa joyeuse bande de démocrates du Congrès ne pourront pas faire adopter leur législation radicale. Il est très peu probable qu’ils soient en mesure d’amener suffisamment de républicains à bord en accordant la citoyenneté aux clandestins, en maîtrisant le deuxième amendement et en fédéralisant les élections pour atteindre leurs objectifs.

Ces multiples échecs – et ceux qui ne manqueront pas de se produire – entraîneront probablement un désastre que même les médias activistes ne peuvent transformer en or. Jusqu’à présent, les républicains ont une chance décente de reconquérir la législature en 2022 et la présidence en 2024 tant qu’ils jouent bien leurs cartes.