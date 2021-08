Joe Biden est Unifit pour diriger. Il devrait être destitué. 10z viral

Joe Biden n’est pas capable ou compétent pour occuper le poste de président. S’il y avait le moindre doute sur ce point, sa conférence de presse jeudi soir à la suite d’une paire d’attentats suicides coordonnés à Kaboul devrait clore l’affaire.

Au moment d’écrire ces lignes, plus d’une douzaine de Marines américains ont été tués jeudi à Kaboul, ainsi que plus de 60 Afghans dans deux explosions distinctes, l’une à l’Abbey Gate de l’aéroport et l’autre dans un hôtel voisin. Beaucoup d’autres sont blessés, et selon les responsables américains, il pourrait y avoir d’autres attaques à venir. Au moins 18 autres militaires américains ont été blessés.

Quel que soit le décompte final des corps, jeudi a été le jour le plus meurtrier pour les troupes américaines en Afghanistan depuis 2011, et la première fois depuis février 2020 que des militaires américains ont été tués au combat là-bas. Lorsque la fumée se dissipera enfin, une chose est sûre : Biden a manqué à son devoir, il est inapte à diriger et il devrait être destitué.

Lors de sa conférence de presse jeudi soir, le président était lent et semblait parfois confus, ses réponses décousues et peu claires. Quand est venu le temps de répondre aux questions, il a dit qu’il avait reçu une liste et qu’il avait « reçu l’ordre » de faire appel à certains journalistes. Ce fut un moment de peur silencieuse lorsque nous avons tous vu à nouveau confirmé, devant un monde béant, que bien que Biden soit le président, il ne dirige pas réellement le pays.

Joe Biden : « Ils m’ont donné une liste ici. La première personne à qui j’ai été chargé d’appeler… » pic.twitter.com/1BHTRXyvSa – Recherche RNC (@RNCResearch) 26 août 2021

Bien sûr, le comportement bizarre de Biden lors de la conférence de presse, bien que profondément troublant, ne justifie pas à lui seul la destitution. C’est plutôt son inconscience et son incompétence, son incapacité à protéger les Américains lors de l’évacuation de l’Afghanistan et son incapacité à parler clairement et honnêtement de la situation qui justifient la destitution à ce stade.

Tout au long de cette crise, Biden et sa Maison Blanche ont été évasifs, défensifs et cruellement indifférents à une catastrophe entièrement de leur propre initiative. Le strict minimum pour un commandant en chef dans ce scénario est d’être clair et franc avec le peuple américain sur ce qu’il faudra pour faire sortir les Américains en toute sécurité, et ce qui se passera si nous ne pouvons pas les faire sortir avant la date limite du 31 août. Au lieu de cela, l’administration Biden a blâmé Donald Trump, esquivé les questions, bloqué et généralement contribué au chaos meurtrier qui se déroule toujours en Afghanistan.

En effet, ce que cela signifie pour l’évacuation en cours n’est pas clair. C’est peut-être fini, à ce stade. Des reportages en provenance de Kaboul indiquent que l’armée américaine est en train de fermer les portes du complexe aéroportuaire, ce qui pourrait signifier la fin abrupte des efforts d’évacuation pour environ 1 500 citoyens américains, au moins, toujours piégés en Afghanistan.

Si tel est le cas, nous sommes maintenant confrontés à la pire crise d’otages de l’histoire américaine.

Nos sources sur le terrain nous disent que les portes sont en train d’être soudées. https://t.co/Fj9u5Up9b4 – Howard Altman (@haltman) 26 août 2021

Certains de nos alliés l’ont déjà reconnu. Jeudi, nombre de nos alliés de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ont annoncé qu’ils mettaient fin aux efforts d’évacuation, admettant franchement qu’ils laissaient derrière eux des citoyens toujours bloqués à Kaboul et dans ses environs.

Lors d’un point de presse jeudi, le général Kenneth Frank McKenzie, chef du commandement central américain, a déclaré qu’il s’attend à ce que ces attaques se poursuivent, mais que l’armée américaine poursuivra sa mission d’évacuation. On ne sait pas, cependant, à quoi cela ressemblera, étant donné ce qui s’est passé et la probabilité que cela se reproduise avant que l’armée puisse faire sortir de Kaboul les citoyens américains, sans parler des soldats et de l’équipement américains.

Jeudi, pendant une grande partie de la journée, Biden était à nouveau absent et la Maison Blanche silencieuse. Quelques heures avant que le président ne s’adresse à la nation, le Premier ministre britannique Boris Johnson a évoqué l’attaque de Kaboul. David Marcus a noté à juste titre à quel point il était troublant que le Premier ministre britannique parle publiquement de l’attaque avant le président américain.

Pourquoi est-ce que j’entends parler de la perte de vies militaires américaines par le premier ministre du Royaume-Uni mais pas par le président américain ? Que diable se passe-t-il? https://t.co/hCUhnAG08W – David Marcus (@BlueBoxDave) 26 août 2021

En effet, cinq heures après les attentats de jeudi, la seule communication publique de la Maison Blanche était une déclaration sur la célébration de la « Journée de l’égalité des femmes ».

Le silence de l’administration n’a d’égal que son incompétence. Plus tard jeudi, Politico a rapporté que des responsables américains à Kaboul avaient donné aux talibans une liste de noms de citoyens américains, de détenteurs de cartes vertes et d’alliés afghans pour autoriser l’entrée dans le complexe aéroportuaire, une décision qui a suscité l’indignation des législateurs et des responsables militaires. “En gros, ils ont juste mis tous ces Afghans sur une liste de personnes à tuer”, a déclaré un responsable de la défense à Politico. “C’est juste épouvantable et choquant et vous fait vous sentir impur.”

Même avant les attaques meurtrières de jeudi, la sénatrice Lindsay Graham a appelé cette semaine à la destitution de Biden, citant «un manquement au devoir du commandant en chef». Graham est bien sûr un néocon de la politique étrangère qui, s’il réussissait, continuerait la guerre en Afghanistan à perpétuité. Mais les appels républicains à la destitution ou à la démission de Biden se sont multipliés après les attentats de jeudi, et à juste titre.

Certains à droite protesteront contre le fait que la destitution de Biden ne nous donnera que le président Kamala Harris, poussant de la poêle à frire dans le feu. Peut-être. Mais au moins un président Harris saurait ce qui se passait et pourrait en être tenu responsable. Au moins, nous saurions qui dirige le pays.

Certains objecteront également que toute destitution, étant donné l’état de la politique américaine, sera forcément purement politique, ou sera considérée comme telle par la moitié du pays. Peut-être. Mais contrairement aux deux mises en accusation par les démocrates de l’ancien président Donald Trump, la destitution de Biden pour sa catastrophe en Afghanistan ne concerne pas le théâtre politique. Rappelons que Trump a été destitué une première fois pour un appel téléphonique parfaitement légitime, et la deuxième fois pour avoir tenu un discours anodin devant ses partisans.

La destitution de Biden, en revanche, concernerait les compétences et la confiance de base et la capacité de Biden à exécuter ses fonctions de président. Il a montré qu’il est inapte et incompétent. Maintenant, le Congrès devrait faire son devoir et le destituer.

Photo Le président Joe Biden s’entretient avec le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker, le mercredi 7 juillet 2021, au McHenry County College de Crystal Lake, dans l’Illinois. (Photo officielle de la Maison Blanche par Adam Schultz)