Joe Biden et Kamala Harris, Anti-Vaxxers ⋆ .

L’administration Biden est maintenant de connivence avec Facebook et, peut-être, d’autres plates-formes de médias sociaux – Jen Psaki dit que toute personne interdite d’un site devrait être bannie de tous – pour mettre fin à toute discussion sur les avantages et les inconvénients de la vaccination anti-covid comme “désinformation.” Toute suggestion selon laquelle le vaccin pourrait ne pas convenir à tout le monde est, selon Joe Biden, « tuer des gens ».

Combien de temps ils s’attendent à ce que nous oubliions ! Il y a tout juste un an, Joe Biden et Kamala Harris mettaient en garde les Américains contre la prise de vaccins anti-covid parce qu’ils avaient été développés dans le cadre de « l’opération Warp Speed ​​» du président Trump, le dernier cadeau de Trump au peuple américain. Apparemment, ils pensent que nous avons tous oublié, et je suppose que la plupart l’ont fait. Mais, via InstaPundit, voici ce que Biden et Harris avaient à dire sur les vaccins il y a tout juste un an – bien plus que suffisant pour les faire bannir de Facebook aujourd’hui :

Voici un mashup de MAUVAISE INFORMATION SUR LE VACCIN de Joe Biden et Kamala Harris. Est-ce que Jen Psaki veut que Big Tech censure cela? pic.twitter.com/vqnucmZjnj – Kyle Martinsen (@KyleMartinsen_) 16 juillet 2021

C’est typique d’un phénomène plus large : les démocrates supposent que les électeurs sont stupides ; de plus, qu’ils n’ont pas de mémoire fonctionnelle. Le pari des démocrates sur l’ignorance est-il fondé ? Je ne sais pas. À l’heure actuelle, il semble que ce soit environ 50-50.