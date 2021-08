Joe Biden et Kamala Harris entraînent les démocrates vers le bas ⋆ 10z viral

Malgré la rhétorique baissière qui prévalait parmi les analystes crypto jusqu’à récemment, Morgan Stanley, l’une des plus grandes banques des États-Unis, s’est exposée au Bitcoin en investissant des millions de dollars via ses différents fonds. Même si les informations étaient accessibles au public, l’utilisateur de Twitter MacroScope a été l’un des premiers à les partager […] More