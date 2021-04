Joe Biden et la nouvelle ère du grand gouvernement ⋆ .

par Michael J. Kosares, Gold Seek:

Pour beaucoup, le titre ci-dessus accompagnant une récente «Big Read» du Financial Times sera une bonne nouvelle. Pour d’autres, cela servira d’avertissement. Selon FT, le programme économique de l’administration Biden «fait écho» au New Deal de Franklin Delano Roosevelt et à la Great Society de Lyndon Johnson. «Le passage de la [stimulus] projet de loi dans un Congrès profondément divisé… », explique FT,« a une signification beaucoup plus large. Il cimente un virage vers la gauche dans la politique et l’économie américaines qui a gagné du terrain pendant la crise des coronavirus, donnant au gouvernement un rôle beaucoup plus important dans la résolution des problèmes de la société qu’il n’en a joui au cours des dernières décennies. Une partie intégrante de ce changement est une grave inclinaison vers la gauche de la politique économique de Washington qui menace directement la valeur à long terme du dollar et la stabilité du marché obligataire.

Même Larry Summers, un des principaux conseillers économiques du président Obama et ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, a critiqué le plan de relance Biden de 1,9 billion de dollars comme «la politique macroéconomique la moins responsable des 40 dernières années» – une politique, selon lui, qui pourrait mener à l’inflation et accélérer à la stagflation. Le tandem Jerome Powell-Janet Yellen n’acceptera pas cet avertissement très public sur une politique à la fois adoptée de tout cœur – Yellen disant qu’il est temps de «faire les gros» et Powell poussant fort pour le plan de relance dès le départ. Venant de l’individu que beaucoup de démocrates considèrent comme son principal gourou économique, la critique est un peu plus piquante que si elle venait d’ailleurs. Summers voit également de graves «conséquences pour le dollar et la stabilité financière».

Bloomberg rapporte que les principales institutions financières, de Goldman à JPMorgan, s’inquiètent de l’inflation, la citant comme une «force invisible qui secoue Wall Street». Dans un article récemment publié sur LinkedIn, Ray Dalio de Bridgewater Associates a déclaré catégoriquement que «l’économie de l’investissement dans les obligations (et la plupart des actifs financiers) est devenue stupide … [B]Parce que vous essayez de stocker le pouvoir d’achat, vous devez tenir compte de l’inflation. Aux États-Unis, vous devez attendre plus de 500 ans et vous ne retrouverez jamais votre pouvoir d’achat en Europe ou au Japon. En fait, si vous achetez des obligations dans ces pays maintenant, vous aurez la garantie d’avoir beaucoup moins de pouvoir d’achat à l’avenir. Plutôt que d’être payé moins que l’inflation, pourquoi ne pas acheter à la place des choses – des choses – qui égaleront l’inflation ou mieux? Nous voyons beaucoup d’investissements que nous prévoyons faire nettement mieux que l’inflation. » Bien sûr, les «trucs» ultimes – les réserves de valeur ultimes – sont l’or et l’argent. La plupart des stratégies de protection contre l’inflation décrites par les analystes dans le rapport Bloomberg incluent les actifs réels, l’or, les matières premières, et al.

Comment repérer une bulle

«L’effet de levier sur les marchés boursiers américains est désormais de loin le plus élevé de l’histoire.



Bande dessinée gracieuseté de MichaelPRamirez.com

«Si vous voulez mon avis», écrit John P. Hussman du Hussman Fund dans une analyse récente, «je soupçonne qu’une chute quasi verticale du marché de l’ordre de 25 à 35% est à venir, probablement très prochainement, probablement en raison de bleu, comme en 1987, poussé par rien de plus que l’effort soudain et concerté des investisseurs surmenés pour vendre, et la nécessité d’un ajustement important des prix afin d’inciter les rares acheteurs à prendre l’autre côté. Comme d’habitude, aucune prévision n’est nécessaire. … Ce comportement dysfonctionnel ne concerne aucun détaillant de jeux vidéo en particulier. Je soupçonne qu’il s’agit en fait d’une sorte de fragilité ou de segmentation des mécanismes de flux d’ordres, éventuellement associée à une exposition aux dérivés mal gérée. Comme j’avais l’habitude d’enseigner à mes étudiants, montrez-moi une débâcle financière, et je vais vous montrer à quelqu’un qui avait une position à effet de levier et dépareillée, qu’il a soudainement été forcé de fermer sur un marché illiquide. Bien que mes préoccupations vont bien au-delà du montant de l’effet de levier dans le système, il n’est pas utile que le montant de l’effet de levier sur les marchés boursiers américains soit maintenant facilement le plus élevé de l’histoire.

De nos jours, repérer la bulle est à peu près aussi difficile que de la trouver dans le dessin animé Ramirez ci-dessus. Hussman attaque la nouvelle rationalisation de Wall Street de l’achat dans la bulle, c’est-à-dire que les valorisations extrêmes sont justifiées par des taux d’intérêt bas. Ceux qui sont all-in par peur de rater quelque chose – marchant aveuglément dans les airs – sont évidemment les plus vulnérables. Lorsque l’investissement devient une question de foi, cette foi sera testée. Une solide diversification, ajouterons-nous, atténuerait la baisse. Bien que la dette de marge des investisseurs soit faible par rapport aux fonds de levier et aux institutions déployés sur le marché, elle sert d’indicateur aux analystes à la recherche de ce qui pourrait déclencher un krach boursier. Jason Goepfert de SentimenTrader a récemment publié un avertissement à ses lecteurs que, à 831 milliards de dollars, nous approchons rapidement d’un «taux de croissance d’une année sur l’autre en [margin] la dette – à la fois sur une échelle absolue et par rapport à l’évolution des cours des actions – se comparera à certains des extrêmes les plus flagrants en 90 ans. »

Lorsque le papier-monnaie meurt, les métaux précieux prévalent.

Les leçons tirées du cauchemar de l’hyperinflation allemande de 1923

Peu d’investisseurs sont sérieusement préoccupés par l’hyperinflation aux États-Unis à ce stade. Chez USAGOLD, nous le considérons également comme une valeur aberrante – quelque chose qui pourrait arriver mais pas une probabilité. Mais c’est le problème des hyperinflations. L’écriture manuscrite apparaît rarement clairement sur le mur. Peu de gens s’inquiétaient de l’hyperinflation en Allemagne en 1923 lorsqu’elle a frappé à l’improviste. Cependant, lorsqu’un désastre a frappé, il est venu avec une vengeance. Les prix ont grimpé en flèche en 1921. Puis tout aussi rapidement – en l’espace d’un an – ils sont devenus incontrôlables. En 1923, les économies d’une personne ne pouvaient pas acheter une tasse de café. Nous sommes tombés sur les graphiques suivants pour rechercher un autre sujet sur le site Web de GoldChartsRUs. Le seul aspect troublant qu’ils ont tous en commun est leur verticalité – une indication de la rapidité et de la conclusion concluantes avec lesquelles la catastrophe inflationniste a balayé l’économie allemande.

Les premier et deuxième graphiques reflètent la sévère dégradation du mark allemand à l’époque. Les troisième et quatrième montrent comment l’or et l’argent se sont comportés comme une couverture. En effet, ce qui aurait pu être acheté avec une once d’or ou d’argent avant la débâcle, aurait pu l’être à tout moment au fur et à mesure de son aggravation et finalement à la fin quelques années plus tard. Rares sont ceux, comme indiqué ci-dessus, qui prévoient une catastrophe inflationniste au niveau de la République de Weimar. Pourtant, il est bon de savoir qu’en se préparant à la version moindre de l’inflation, on se prépare également aux versions les plus méchantes.

Graphiques gracieuseté de GoldChartsRUs • • • Cliquez pour agrandir

Image (en haut): Paper marks allemands convertis en bloc-notes, République de Weimar des années 1920. Attribution / Bundesarchiv, Bild 102-00193 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons

La tradition monétaire chinoise et les origines de la monnaie

«La première étape pour théoriser correctement l’argent», écrit Joseph T. Salerno de l’Institut Mises, «est de comprendre que la valeur de l’argent, comme celle des marchandises, n’est jamais fixe et immuable. Les philosophes chinois qui ont publié les premiers canons mohistes (468 av. JC ~ 376 av. JC) ont saisi ce point crucial. Ils ont reconnu que la monnaie métallique, comme les « pièces à couteaux » alors largement diffusées, était évaluée et échangée au poids et ont fait valoir que la valeur réelle de la monnaie, malgré sa valeur nominale fixe, n’était pas stable mais fluctuait inversement avec les prix des matières premières. . Lorsque les prix des matières premières étaient élevés, la monnaie était «légère» ou son pouvoir d’achat faible; lorsque les prix étaient bas, la monnaie était «lourde» ou son pouvoir d’achat élevé. Ainsi, si les conditions monétaires étaient telles que les prix nominaux des matières premières étaient anormalement élevés, les prix réels des matières premières n’étaient pas élevés, mais la monnaie était plutôt «légère» ou dépréciée. »

