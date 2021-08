Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris giflées pour “se pencher vers la gauche” | Monde | Nouvelles

in

Le président américain Joe Biden et Kamala Harris ont été qualifiés de “dirigeants faibles” par l’animateur de Sky News Australia, Alan Jones. M. Jones a qualifié l’administration Biden de “vraiment pathétique” lors d’une diatribe à l’antenne. Il a fait valoir que M. Biden et son vice-président étaient trop désireux de “se pencher à gauche” du Parti démocrate et le présentateur australien a décrit Mme Harris comme “idéologiquement dangereuse”.

Le présentateur de Sky News Australia, Alan Jones, a qualifié la Maison Blanche de Biden de “vraiment pathétique”.

M. Jones a déclaré: «Le Joe Biden, en déclin cognitif, qui ne peut pas parler sans autocue et a besoin d’une tasse de cacao chaud avant de se coucher.

“Et puis la Kamala Harris idéologiquement dangereuse.

“Ces deux dirigeants faibles, penchés vers la gauche, mènent malheureusement le reste du monde libre, qui semble désormais inclure d’autres dirigeants faibles.”

Le président Biden a subi une série de gaffes lors de discours et de conférences de presse.

Les dérapages verbaux ont été liés au fait que l’homme de 78 ans a surmonté un trouble de la parole dans son enfance.

L’année dernière, M. Biden a admis: “J’ai encore parfois, lorsque je me trouve vraiment fatigué, des difficultés avec mon bégaiement.”

Il y a une semaine, M. Biden a confondu les anciens présidents Barack Obama et Donald Trump dans sa dernière bévue.

Pendant ce temps, Biden a été averti que l’incapacité à lutter contre la criminalité croissante, l’inflation et la crise frontalière américaine signifie qu’il est “en voie d’être président pour un mandat”.

L’ancien membre du Congrès de Caroline du Sud, Trey Gowdy, a déclaré à Fox News : “Oui, quand [Biden] dit ‘vous comprenez ce que je dis’ en fait, je n’ai aucune idée de ce qu’il disait.

“Il semblait que les prix augmentaient parce que nous payons les gens pour qu’ils restent à la maison, ce qui est aussi de sa faute.

“Nous avons un taux de criminalité élevé, une inflation élevée et une frontière poreuse, c’est une recette pour être un président à mandat unique.”