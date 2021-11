La commission des relations étrangères du Sénat américain a précédemment déclaré que « les menaces d’invoquer l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord nuiraient au peuple d’Irlande du Nord ». Le comité a imploré le Royaume-Uni de « respecter le protocole » et de « protéger l’accord du Vendredi saint » et a ajouté : « un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni n’est tout simplement pas possible si le protocole ou le GFA sont annulés ».

Un accord commercial américano-britannique a été une « priorité » pour le Royaume-Uni dans les relations post-Brexit, mais les États-Unis ont exprimé leur réticence à faire passer un tel accord avant celui avec l’UE.

Cela survient après que le ministre du Brexit, Lord Frost, a menacé de suspendre le protocole d’Irlande du Nord après que les pourparlers aient peu progressé entre le Royaume-Uni et l’UE.

Nile Gardiner, ancien assistant de Margaret Thatcher, a déclaré à ses quelque 17 000 partisans de la déclaration du Comité : « L’arrogance affichée ici est stupéfiante.

« Qui les démocrates du Sénat pensent-ils dire au peuple britannique quoi faire sur le protocole d’Irlande du Nord ?

« Le Brexit est une réalité.

« Le Royaume-Uni est libéré des entraves de l’UE.

« La gauche américaine doit accepter cela et s’occuper de ses propres affaires. »

Cela fait suite à une déclaration publiée sur le site Web de la commission des affaires étrangères du gouvernement américain, dans laquelle ils ont répondu aux « menaces du Royaume-Uni de suspendre le protocole d’Irlande du Nord de l’accord de retrait de l’UE ».

« Nous appelons le Royaume-Uni à abandonner cette voie dangereuse et à s’engager à mettre pleinement en œuvre le protocole d’Irlande du Nord. »

Le secrétaire du Brexit, Lord David Frost, avait précédemment averti l’UE que le déclenchement de l’article 16 pourrait être la « seule option » si les pourparlers continuaient de stagner.

S’adressant à la Chambre des Lords, il a exhorté les négociateurs de l’UE à « rester calmes et à garder les choses en proportion ».

Le chancelier Rishi Sunak a soutenu les propos de Lord Frost, qualifiant l’article 16 de « mécanisme de sécurité » dans toute guerre commerciale potentielle avec l’UE.

L’UE a riposté à la possibilité imminente de suspendre le protocole d’Irlande du Nord, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, déclarant la semaine dernière : conséquences sérieuses. »

Les États-Unis s’étaient déjà lancés dans le débat houleux du Protocole NI alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lui avait dit à plus de 660 000 abonnés sur Twitter que le président américain était d’accord avec l’UE sur l’article 16.

Après une visite à la Maison Blanche, Mme von der Leyen a écrit : « Le président Biden et moi avons convenu de la nécessité de préserver la paix et la stabilité sur l’île d’Irlande.

« Nous convenons que l’accord de retrait et le protocole doivent être mis en œuvre. »

Elle a déclaré aux journalistes à Washington que l’UE avait fait preuve de « la plus grande flexibilité au sein du protocole, mais qu’il est important de s’en tenir à ce que nous avons convenu et signé ensemble ».