Joe Biden et Vladimir Poutine ont passé un appel vidéo mardi alors que les tensions en Ukraine augmentent

Poutine répondra à l’appel avec ses propres préoccupations et a l’intention d’exprimer l’opposition de la Russie à toute initiative visant à admettre l’Ukraine dans l’alliance militaire de l’OTAN. (Source de la photo : AP)

Les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine s’exprimeront mardi lors d’un appel vidéo, ont annoncé la Maison Blanche et le Kremlin, alors que les tensions entre les États-Unis et la Russie s’intensifient à propos d’une accumulation de troupes russes à la frontière ukrainienne, considérée comme le signe d’une invasion potentielle. . Biden insistera sur les inquiétudes des États-Unis concernant les activités militaires russes à la frontière et « réaffirmera le soutien des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a déclaré samedi l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki, confirmant l’appel prévu après que le premier mot soit venu de Moscou.

Poutine répondra à l’appel avec ses propres préoccupations et a l’intention d’exprimer l’opposition de la Russie à toute initiative visant à admettre l’Ukraine dans l’alliance militaire de l’OTAN. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que « les présidents décideront eux-mêmes » de la durée de leur entretien. Le dernier appel connu entre les dirigeants a eu lieu en juillet, lorsque Biden a pressé Poutine de freiner les gangs de piratage criminels basés en Russie lançant des attaques de ransomware contre les États-Unis. Biden a déclaré que les États-Unis prendraient toutes les mesures nécessaires pour protéger les infrastructures critiques contre de telles attaques.

Les attaques de ransomware se sont poursuivies depuis lors, même si aucune n’a peut-être été aussi alarmante que celle de mai qui a ciblé un important pipeline de carburant et a entraîné des jours de pénurie de gaz dans certaines parties des États-Unis. La Russie est plus catégorique que jamais que les États-Unis garantissent que l’Ukraine ne seront pas admis dans l’alliance militaire de l’OTAN. Mais le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré la semaine dernière que la Russie n’avait pas son mot à dire sur les plans d’expansion d’autres pays ou de l’alliance.

De nombreux anciens diplomates américains et de l’OTAN affirment qu’une telle demande russe à Biden serait vouée à l’échec. Les responsables du renseignement américain, quant à eux, ont déterminé que la Russie avait rassemblé environ 70 000 soldats près de sa frontière avec l’Ukraine et avait commencé à planifier une éventuelle invasion dès le début. l’année prochaine, selon un responsable de l’administration Biden qui n’était pas autorisé à discuter de cette découverte publiquement et a parlé sous couvert d’anonymat.

Les risques pour Poutine de mener à bien une telle invasion seraient énormes. Des responsables américains et d’anciens diplomates américains affirment que tandis que le président russe prépare clairement le terrain pour une éventuelle invasion, l’armée ukrainienne est mieux armée et préparée aujourd’hui que par le passé, et que les sanctions menacées par l’Occident causeraient de graves dommages à l’économie russe.

« Ce que je fais, c’est mettre en place ce que je pense être, sera, l’ensemble d’initiatives le plus complet et le plus significatif pour rendre très, très difficile pour M. Poutine d’aller de l’avant et de faire ce que les gens craignent qu’il fasse », Biden a déclaré vendredi. Les responsables ukrainiens ont déclaré que la Russie pourrait envahir le mois prochain. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que le nombre de troupes russes près de l’Ukraine et en Crimée annexée par la Russie est estimé à 94 300, et a averti qu’une « escalade à grande échelle » est possible en janvier.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a récemment accusé un groupe de Russes et d’Ukrainiens de tenter un coup d’État dans son pays et que les comploteurs ont tenté d’obtenir l’aide de l’homme le plus riche d’Ukraine, Rinat Akhmetov. La Russie et Akhmetov ont nié qu’un complot soit en cours. , mais les Russes sont devenus plus explicites récemment dans leurs avertissements à l’Ukraine et aux États-Unis.

Biden devrait également s’entretenir avec Zelensky dans la semaine à venir, selon une personne proche du dirigeant ukrainien. Cette personne n’était pas autorisée à commenter publiquement avant l’annonce de l’appel et a parlé sous couvert d’anonymat. Le Kremlin a déclaré vendredi que Poutine, lors de son appel avec Biden, demanderait des garanties contraignantes empêchant l’expansion de l’OTAN en Ukraine. Biden a tenté d’éviter la demande dans les commentaires des journalistes vendredi avant de partir pour un week-end à Camp David.

« Je n’accepte la ligne rouge de personne », a déclaré Biden. Psaki a déclaré samedi dans un bref communiqué que Biden et Poutine discuteraient d’un éventail de sujets dans les relations américano-russes, « y compris la stabilité stratégique, la cybersécurité et les problèmes régionaux ». Elle a déclaré vendredi que l’administration se coordonnerait avec les alliés européens si elle allait de l’avant avec les sanctions. Elle a fait allusion à l’annexion par la Russie en 2014 de la Crimée, la péninsule de la mer Noire qui était sous le contrôle de l’Ukraine depuis 1954. La Russie a également soutenu les séparatistes dans l’est de l’Ukraine dans un conflit de 7 ans qui a coûté la vie à plus de 14 000 personnes.

« Nous savons ce que le président Poutine a fait dans le passé », a déclaré Psaki. « On voit qu’il met en place la capacité d’agir dans les plus brefs délais. » Les relations américano-russes sont difficiles depuis l’arrivée au pouvoir de Biden. Son administration a imposé des sanctions contre des cibles russes et a appelé Poutine pour l’ingérence du Kremlin dans les élections américaines, la cyberactivité contre les entreprises américaines et le traitement de la figure de l’opposition Alexei Navalny, qui a été empoisonné l’année dernière et plus tard emprisonné.

Lorsque Poutine et Biden se sont rencontrés à Genève en juin, Biden a averti que si la Russie franchissait certaines lignes rouges – y compris s’attaquer aux grandes infrastructures américaines – son administration réagirait et « les conséquences seraient dévastatrices ».

