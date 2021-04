Joe Biden évite le deuxième accident de l’Air Force One avant l’annonce d’un billet d’un billion de dollars | Monde | Nouvelles

Le président américain montait à bord de l’avion pour un voyage à Pittsburgh, en Pennsylvanie, afin d’annoncer une facture de 2 billions de dollars pour l’infrastructure américaine. Mais alors que la pluie tombait, M. Biden monta avec précaution les escaliers vers Air Force One.

La vidéo montre M. Biden, tenant un parapluie et un sac de sport, manquer une marche alors qu’il montait les escaliers de l’Air Force One.

Le mois dernier, le président a trébuché trois fois en montant les marches avant un vol à destination d’Atlanta.

Il a récupéré et a salué les spectateurs après la triple chute.

Les utilisateurs de Twitter se sont moqués de la douce ascension du président, un compte ayant qualifié M. Biden de «malade».

Un autre utilisateur a déclaré: « Il a vraiment besoin d’un monte-escalier, cela devient dangereux! »

Certains républicains attaquent régulièrement M. Biden pour être «inapte» à ses fonctions, le président étant âgé de 79 ans.

Le sénateur Mike Lee (républicain-Utah), a envoyé un texto à une connaissance en mars comparant le président à quelqu’un qu’il connaît et qui souffre de la maladie d’Alzheimer.

Selon POLITICO, qui a vu les textes, il a déclaré son acquittement: «Je n’ai bien sûr aucune formation médicale et je ne peux pas diagnostiquer une condition – en particulier sur quelqu’un avec qui je n’interagis pas personnellement quotidiennement – mais de loin je peux voir qu’il ne va pas bien.

« Triste. Et dérangeant.

La représentante Lauren Boebert (républicaine du Colorado), un politicien pro-Trump, a également tweeté après sa première chute: «Un président en déclin cognitif est un risque pour la sécurité nationale.

«Il est temps d’arrêter de danser autour de ça.»

Après la gaffe de mars Air Force One, la directrice des communications de la Maison Blanche, Kate Bedingfield, a déclaré que le président n’avait pas été blessé.

Elle a déclaré: «Je sais que les gens ont vu que le président Biden a glissé en montant les escaliers de l’AF1, mais je suis heureux d’annoncer qu’il va très bien et qu’il n’a même pas besoin de l’attention de l’équipe médicale qui voyage avec lui. «

L’attachée de presse Karine Jean-Pierre a également déclaré aux journalistes du pool de la Maison Blanche que le président «allait bien».

Elle a ajouté: «Il y avait beaucoup de vent. J’ai failli tomber moi-même en montant les marches. Il fait 100 pour cent.

«Il va bien. Il se prépare très bien pour le voyage.

La vidéo du dernier accident de M. Biden précède son annonce d’un plan d’infrastructure de 2 billions de dollars.

S’exprimant à Pittsburgh, le président a décrit sa proposition comme un «investissement unique en Amérique».

Le plan américain pour l’emploi vise à reconstruire 20 000 kilomètres de routes et d’autoroutes et à réparer les 10 ponts les plus importants économiquement du pays, entre autres projets en vue de réduire les problèmes climatiques et de créer des emplois.

Pour payer le paquet, il a proposé une augmentation substantielle de l’impôt sur les sociétés qui compenserait les dépenses sur 15 ans, annulant la loi de réduction d’impôt de l’ancien président Donald Trump.

Parmi les changements, M. Biden a appelé à une augmentation du taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%, ainsi qu’à des mesures pour forcer les sociétés multinationales à payer plus d’impôts aux États-Unis sur les bénéfices réalisés à l’étranger.