Joe Biden exhorté à démissionner suite à la catastrophe en Afghanistan par les Britanniques | Politique | Nouvelles

Joe Biden pose la question du Yémen dans un discours sur l’Afghanistan

Depuis l’attaque terroriste à l’aéroport de Kaboul jeudi, tuant au moins 170 Afghans et 13 soldats américains, les appels à la démission de M. Biden en tant que président américain se sont intensifiés. Quelques heures seulement après l’attentat suicide d’ISIS-K, les républicains se sont tournés vers les médias sociaux pour condamner M. Biden.

—————-

Le sénateur du Missouri Josh Hawley a écrit: “Dire que la perte de vies américaines à Kaboul est écoeurante ne commence pas à rendre justice à ce qui s’est passé. C’est enrageant. Et Joe Biden est responsable.

« Il est désormais clair hors de tout doute qu’il n’a ni la capacité ni la volonté de diriger. Il doit démissionner.

Les Britanniques sont d’accord avec M. Hawley, selon un nouveau sondage de 4 406 personnes organisé du 30 août à 11 heures au 1er septembre à 14 heures, dans lequel 93% des électeurs ont déclaré que M. Biden devrait se retirer.

Un lecteur a dit : « Il a tellement de sang et de dévastation sur les mains, c’est un génocide !

« Bien sûr, l’Amérique et les autres pays ont dû se retirer, mais il y avait sûrement une manière appropriée, mesurée et mise en scène de se retirer de l’Afghanistan et de son peuple.

« Alors, tous ces pauvres marines ne seraient pas laissés dans un état pire qu’au début de toute cette guerre sordide !

«Il ne sait évidemment PAS sur quelle planète il vit et encore moins en essayant de diriger« le plus grand pays du monde »? Honteux, absolument honteux !

« Je suis écoeuré par l’Amérique, dégoûté et tellement triste pour tous les gens qui sont morts et continueront de mourir ! »

« L’Amérique devrait avoir honte ! » disent les lecteurs Express (Image: .)

Une autre électrice, Claire Marie, abonde dans le même sens : « C’est une vraie gêne pour les USA.

“Quelle situation pour le soi-disant ‘leader du monde libre’.”

Seulement six pour cent (278) des électeurs ont déclaré que M. Biden ne devrait pas démissionner à cause de la catastrophe en Afghanistan, car il n’avait d’autre choix que de retirer des troupes.

En février 2020, l’administration Trump a conclu un accord avec les talibans selon lequel les États-Unis retireraient toutes leurs forces et libéreraient 5 000 prisonniers talibans tant que les talibans promettaient de rompre leurs liens avec al-Qaïda et de mettre fin à leurs attaques contre les forces américaines.

Avant l’arrivée au pouvoir du président Biden, des experts ont informé M. Trump que les talibans n’avaient pas cessé leurs attaques ni coupé les liens avec al-Qaïda, qui a utilisé l’Afghanistan comme refuge pour planifier le 11 septembre.

Lors de la campagne électorale du président Biden, il a promis au peuple américain qu’il s’en tiendrait au plan de M. Trump et continuerait à retirer ses forces du Moyen-Orient, après la plus longue guerre de l’histoire américaine.

LIRE LA SUITE: Joe Biden qualifié de « lâche » après avoir quitté la conférence

Joe et Jill Biden assistent au transfert digne des restes des troupes tombées au combat à la base aérienne de Douvres (Image: .)

Malgré le rôle de catalyseur de l’accord joué par M. Trump, dans une récente déclaration, il a déclaré: “Il est temps que Joe Biden démissionne en honte de ce qu’il a autorisé à se produire en Afghanistan.”

En avril, cependant, M. Trump a publié une déclaration désapprouvant la décision du président de reporter le retrait complet de mai à septembre, dans le but de faciliter la transition du pouvoir des forces américaines aux forces afghanes.

Il a déclaré: «Nous pouvons et devons sortir plus tôt.

« Sortir d’Afghanistan est une chose merveilleuse et positive à faire. J’avais prévu de me retirer le 1er mai, et nous devrions rester aussi proches que possible de ce calendrier. »

A NE PAS MANQUER :

Piers Morgan devrait-il revenir à GMB après la victoire de l’Ofcom ?

Les Britanniques votent pour fermer tous les magasins de rue le lendemain de Noël

« Abandonnez la paperasserie ! » La pénurie de chauffeurs de camion imputée à la paperasse de l’UE

Funérailles de la famille qui ont été victimes d’une frappe aérienne américaine la semaine dernière (Image: .)

Lors d’une conférence de presse internationale tenue à la Maison Blanche, le lendemain du renversement du gouvernement afghan par les talibans, le président a déclaré : « Quand je suis arrivé au pouvoir, j’ai hérité d’un accord que le président Trump a négocié avec les talibans.

« En vertu de son accord, les forces américaines seraient hors d’Afghanistan d’ici le 1er mai 2021 – un peu plus de trois mois après ma prise de fonction.

« Les forces américaines étaient déjà passées sous l’administration Trump d’environ 15 500 soldats américains à 2 500 soldats dans le pays, et les talibans étaient à leur plus fort niveau militaire depuis 2001.

« Le choix que j’ai dû faire, en tant que votre président, était soit de donner suite à cet accord, soit d’être prêt à recommencer à combattre les talibans au milieu de la saison des combats de printemps.

« Il n’y aurait pas eu de cessez-le-feu après le 1er mai. Il n’y a eu aucun accord protégeant nos forces après le 1er mai. Il n’y a pas eu de statu quo de stabilité sans pertes américaines après le 1er mai.

« Il n’y avait que la froide réalité consistant soit à donner suite à l’accord de retrait de nos forces, soit à intensifier le conflit et à renvoyer des milliers de soldats américains supplémentaires au combat en Afghanistan, s’engageant dans la troisième décennie de conflit.

« Je soutiens fermement ma décision. »

De nombreux lecteurs d’Express ont déclaré que le problème auquel les États-Unis sont confrontés est l’âge avancé des candidats à la présidentielle américaine.

M. Biden a 78 ans et M. Trump a 75 ans, mais l’âge moyen d’un leader démocrate est de 54 ans, selon le New York Times.

Un lecteur a déclaré : « Les dernières années ont montré, à coup sûr, qu’il doit y avoir un plafond sur l’âge d’un président. Personne de plus de 70 ans ne devrait plus jamais être autorisé à se présenter aux élections. »

Un autre électeur a convenu : « Il est temps de rajeunir quelqu’un.

“J’ai 80 ans et je l’ai dépassé, il faut des jeunes au gouvernement, pas des has-been.”

Quelqu’un d’autre a commenté : « Biden est inutile et bien trop vieux pour ce travail, tout comme Trump, et s’ils sont les meilleurs que l’Amérique puisse trouver pour le président, c’est un très mauvais spectacle. »

Obtenez une couverture complète de nos initiés sur les derniers développements en Afghanistan avec nos briefings quotidiens par e-mail. Inscrivez-vous gratuitement ici : /newsletter-preference-centre